Опубликован рейтинг фильмов с реальным сексом 

Составлен рейтинг фильмов с самыми откровенными сценами эротики и секса. Лидером рейтинга стала кинокартина Ларса фон Триера "Идиоты" о коммуне юродствующих хиппи.

Как сообщает РЕН ТВ, в рейтинг попал и фильм "9 песен" Майкла Уинтерботта . Также сообщается, что "Бурый кролик" Винсента Галло стал сенсацией в Каннах 2003 года. Однако актриса, снявшаяся в нем, позднее неоднократно жалела об участии в проекте.

В рейтинге также отмечена картина 1976 года "Империя чувств", ставшая культовой среди киноманов. Автора Нагису Осиму даже судили в Японии за порнографию.