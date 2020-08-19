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Опубликован рейтинг фильмов с реальным сексом 

Свободная пресса и ещё 1 9 часов назад
Составлен рейтинг фильмов с самыми откровенными сценами эротики и секса. Лидером рейтинга стала кинокартина Ларса фон Триера "Идиоты" о коммуне юродствующих хиппи.
Как сообщает РЕН ТВ, в рейтинг попал и фильм "9 песен" Майкла Уинтерботта. Также сообщается, что "Бурый кролик" Винсента Галло стал сенсацией в Каннах 2003 года. Однако актриса, снявшаяся в нем, позднее неоднократно жалела об участии в проекте.
В рейтинге также отмечена картина 1976 года "Империя чувств", ставшая культовой среди киноманов. Автора Нагису Осиму даже судили в Японии за порнографию.
Кроме того в список попала картина Тинто Брасса "Калигула".
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Фильмы , Видео , Майкл Уинтерботт , Ларс фон Триер , Тинто Брасс , Винсент Галло
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