В СССР снимали далеко не только патриотическое кино, комедии или драмы. Были и картины совсем другого толка.

Из-за жесткой цензуры в Советском Союзе многим казалось, что отечественное кино может быть исключительно целомудренным, но это не так. Некоторые из кинолент были сняты режиссерами, которые вставляли в фильмы смелые и очень откровенные постельные сцены. О них — в материале "Рамблера".

Кадр из фильма "Маленькая Вера"

Наталью Негоду , исполнившую в фильме главную роль, в одночасье нарекли главным секс-символом советского кинематографа. Сюжет рассказывает историю девушки по имени Вера, которая во что бы то ни стало хочет выйти замуж за своего ухажера. Правда, слава об избраннике Веры ходит дурная, но это ничуть не смущает девушку.

Кадр из фильма "Маленькая Вера"

"Маленькая Вера" стал первым советским фильмом, где была откровенно показана сцена секса в кино.

"Интердевочка" (1989)

Фильм о нелегкой судьбе валютной проститутки, решившей выйти замуж и уехать за границу.

Кадр из фильма "Интердевочка"

В картине показано множество откровенных сцен, а также будни работниц продажной любви без прикрас и романтического флера.

По меркам шестидесятых годов прошлого столетия фильм "Андрей Рублев" многим казался картиной со сценами на грани дозволенного. Андрей Тарковский включил в ленту эпизоды с празднования ночи Ивана Купалы, где десятки юных девушек и молодых парней бегают абсолютно без одежды и соблазняют друг друга.

Кадр из фильма "Андрей Рублев"

В широком прокате фильм смогли увидеть лишь в 1987 году.