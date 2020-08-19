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Самые успешные российские фильмы в зарубежном прокате 

Анастасия Иванова 2 часа назад
В последнее время спрос на российские картины за рубежом значительно вырос. И это неудивительно, ведь иностранные зрители любят отечественное кино. «Рамблер» расскажет о самых успешных российских фильмах в зарубежном прокате.

«Монгол»

По сюжету, мальчик Тэмуджин, которому предстоит стать Чингисханом, прошел через голод, унижения и рабство. Он выжил, хотя многим казалось, что это невозможно. Фильм расскажет историю героя с самого детства, и как те или иные поступки повлияли на его дальнейшую жизнь. В зарубежном прокате картина собрала 20 миллионов долларов.

«Снежная королева 3: Огонь и лед»

Кадр из мультфильма «Снежная королева 3: Огонь и лед»
Детская сказка со взрослой моралью вновь напоминает зрителям о важности семейных уз. Создатели мультфильма добавили в одноименное произведение Ганса Христиана Андерсена новых персонажей: тролля Орма, бывшего слугу Снежной Королевы и ласку Луту. Первая часть франшизы вышла на экраны в 2012 году, и заработала около шести миллионов долларов в зарубежном прокате, а третья — 19 миллионов долларов.

«Ночной дозор»

Кадр из фильма «Ночной дозор»
Фильм повествует о том, что ночью можно столкнуться с темными магами, вампирами и прочей нечистью, а Ночной дозор способен их остановить. Его предназначение — сохранение равновесия между добром и злом. Главные роли в картине исполнили Константин Хабенский, Владимир Меньшов, Жанна Фриске и другие. В зарубежном прокате фильм собрал 18 миллионов долларов.
Комментарии
Фильмы , Видео , Монгол , Жанна Фриске , Владимир Меньшов , Константин Хабенский
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