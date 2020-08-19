Чем советское кино отличается от современного

Сегодня далеко не каждый лестно отзывается о современном российском кинематографе. Ведь по сравнению с зарубежными фильмами, по мнению зрителей, в наших часто чего-то не хватает — то мало экшена, то спецэффектов, то слишком слабая драматургическая линия. Но картины, выпущенные еще во времена СССР, многие до сих пор продолжают смотреть и восхищаться ими. «Рамблер» попробовал разобраться, чем же наше современное кино отличается от советского.

Для начала вспомним, что советское кино зародилось в 1918 году. На его становление и развитие очень сильно повлияла Октябрьская революция. За счет новой принятой социально-политической в обществе появилась определенная атмосфера. Миллионы людей «заразились» идеей справедливости, которая проявила себя, в том числе, и в кинематографе.

Кроме того, советские режиссеры при создании картины ориентировались на массового зрителя. Современные эксперты, в свою очередь, часто снимают фильмы, не рассчитанные на широкую публику. По мнению экспертов, с каждым годом российский кинематограф становится все более мрачным и поднимает неинтересные и непонятные темы.

Также в отличие от современного кино советское не попадало в условия жесткой конкуренции. В то время отлично работало «сарафанное радио», интерес к новой картине вырастал сам по себе. Сегодня же часто случается так, что бесконечный поток зарубежных фильмов просто-напросто затмевает наши отечественные.

Тем не менее, стоит отдать должное современному кино, которое значительно шагнуло вперед, благодаря новому оборудованию. Вряд ли еще полвека назад ко-то мог представить, что в России появятся 3D-фильмы. В те времена никто и представить себе не мог такого прогресса.