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От секса в кино призвали отказаться из-за коронавируса 

Lenta.ru 2 часа назад
От секса в кино призвали отказаться из-за COVID-19
Фото: depositphotos.com
Британских телевизионных и кинорежиссеров призвали отказаться от съемок сцен секса во время пандемии коронавируса ради безопасности актеров. С таким предложением выступила профессиональная ассоциация режиссеров Великобритании, передает The Guardian.
В обновленном руководстве по съемкам эротических эпизодов кинематографистам рекомендуется заменить постельные сцены на альтернативные. В частности, актеры могут «поправлять одежду или переодеваться после события», или же их части тела могут «двигаться под одеялом». Также режиссерам предлагают «снять дверь спальни, оставив зрителя додумывать происходящее в ней самостоятельно».
В марте 2018 года американский профсоюз актеров Equity выпустил руководство для кинематографистов с инструкциями по предотвращению секс-скандалов, домогательств и психологического насилия в индустрии. Ранее сообщалось, что супергеройский боевик «Чудо-женщина 2» создадут, следуя подобному руководству.
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Фильмы , The Guardian
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