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«Смерть на Ниле»: что известно о новом фильме по роману Агаты Кристи

Мира Маркина
1 час назад
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Агата Кристи - одна из самых популярных писательниц не только в жанре детектива, но и в литературе в целом. Неудивительно, что ее романы так часто экранизируют.
К примеру, в 2017 году на большой экран вышел фильм "Убийство в восточном экспрессе", в котором снялись Кеннет Брана, Джонни Депп, Мишель Пфайфер и другие знаменитые актеры.
В этом году фанаты Кристи с нетерпением ожидают премьеру фильма "Смерть на Ниле", в основу которого лег одноименный роман писательницы. Что известно о новой картине? Выяснял "Рамблер".
В центре сюжета неподражаемый детектив Эркюль Пуаро. Герой отправляется в отпуск на круизном лайнере, как вдруг одного из пассажиров убивают при загадочных обстоятельствах. Теперь Пуаро не может думать ни о чем кроме случившегося и принимается за расследование.
Главную роль на этот раз вновь исполнил 59-летний Кеннет Брана, на счету которого две награды Венецианского кинофестиваля. Брана также выступил режиссером и продюсером фильма.
Кроме того, в киноленте появятся Галь Гадот и Арми Хаммер, сыгравшие супружескую пару, Роуз Лесли, Софи Оконедо, Аннетт Бенинг и другие.
Сценарист картины - Майкл Грин, который также работал над "Убийством в восточном экспрессе", "Бегущим по лезвию 2049", "Зовом предков" и "Логаном".
Премьера "Смерти на Ниле" запланирована в России на 8 октября 2020 года, однако возможны перестановки.
Комментарии
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