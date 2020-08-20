Агата Кристи - одна из самых популярных писательниц не только в жанре детектива, но и в литературе в целом. Неудивительно, что ее романы так часто экранизируют.

К примеру, в 2017 году на большой экран вышел фильм "Убийство в восточном экспрессе", в котором снялись Кеннет Брана Джонни Депп , Мишель Пфайфер и другие знаменитые актеры.

В этом году фанаты Кристи с нетерпением ожидают премьеру фильма "Смерть на Ниле", в основу которого лег одноименный роман писательницы. Что известно о новой картине? Выяснял "Рамблер".

В центре сюжета неподражаемый детектив Эркюль Пуаро. Герой отправляется в отпуск на круизном лайнере, как вдруг одного из пассажиров убивают при загадочных обстоятельствах. Теперь Пуаро не может думать ни о чем кроме случившегося и принимается за расследование.

Главную роль на этот раз вновь исполнил 59-летний Кеннет Брана, на счету которого две награды Венецианского кинофестиваля. Брана также выступил режиссером и продюсером фильма.

Сценарист картины - Майкл Грин , который также работал над "Убийством в восточном экспрессе", "Бегущим по лезвию 2049", "Зовом предков" и "Логаном".