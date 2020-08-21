Жесткая советская цензура отразилась не только на кинематографе, но и на мультипликации. Многие детские мультфильмы были запрещены к показу по разным причинам. О самых любопытных из них — в материале "Рамблера".
"Ограбление по…", 1978
Эта мультипликация стала пародией на детективные киноленты, созданные в 70-х в разных странах. Персонажей также срисовывали с живых звезд экрана: были и Софи Лорен, и Марлон Брандо, и Элизабет Тейлор. Мультфильм подвергся цензуре после того, как в 1981-м Савелий Крамаров, ставший прототипом одного из героев мультфильма, эмигрировал в США. Долгие годы "Ограбление по…" показывали лишь в трех частях. Только в 1988-м мультфильм вернулся в полноценном виде.
"Лямзи-Тыри-Бонди — злой волшебник", 1976
Анимационная картина Марианны Новогрудской по сценарию Людмилы Петрушевской изначально была обречена на провал. Главным героем мультфильма стал беспризорник, но в СССР беспризорников якобы не было, поэтому выпустить на экраны мультфильм попросту не могли. Тогда Новогрудская попробовала завуалировать суть своего творения, однако провести приемные инстанции не удалось, и мультфильм отправился в стол.
"Скорая помощь", 1949
Десятиминутная лента рассказывала о стране, где живут нищие зайцы, жизнь которых в одночасье меняется после того, как появляется новость, — каждому косому выдадут "по семь новых шкур". Но вскоре выясняется, что это злобный план богача-удава, который намерен лишить зайцев последних денег.
Картина стала сатирической отсылкой к "плану Маршалла" по оказанию помощи послевоенной Европе. Узнав об этом, министр кинематографии Иван Большаков подписал приказ, чтобы мультфильм "Скорая помощь" ни в коем случае не дошел до зрителя.