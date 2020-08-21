Жесткая советская цензура отразилась не только на кинематографе, но и на мультипликации. Многие детские мультфильмы были запрещены к показу по разным причинам. О самых любопытных из них — в материале "Рамблера".

"Ограбление по…", 1978

Эта мультипликация стала пародией на детективные киноленты, созданные в 70-х в разных странах. Персонажей также срисовывали с живых звезд экрана: были и Софи Лорен , и Марлон Брандо, и Элизабет Тейлор . Мультфильм подвергся цензуре после того, как в 1981-м Савелий Крамаров , ставший прототипом одного из героев мультфильма, эмигрировал в США. Долгие годы "Ограбление по…" показывали лишь в трех частях. Только в 1988-м мультфильм вернулся в полноценном виде.

"Лямзи-Тыри-Бонди — злой волшебник", 1976

Анимационная картина Марианны Новогрудской по сценарию Людмилы Петрушевской изначально была обречена на провал. Главным героем мультфильма стал беспризорник, но в СССР беспризорников якобы не было, поэтому выпустить на экраны мультфильм попросту не могли. Тогда Новогрудская попробовала завуалировать суть своего творения, однако провести приемные инстанции не удалось, и мультфильм отправился в стол.

"Скорая помощь", 1949

Десятиминутная лента рассказывала о стране, где живут нищие зайцы, жизнь которых в одночасье меняется после того, как появляется новость, — каждому косому выдадут "по семь новых шкур". Но вскоре выясняется, что это злобный план богача-удава, который намерен лишить зайцев последних денег.