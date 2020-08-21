Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Неоднозначные советские мультфильмы, запрещенные в СССР 

Мира Маркина 5 часов назад
Жесткая советская цензура отразилась не только на кинематографе, но и на мультипликации. Многие детские мультфильмы были запрещены к показу по разным причинам. О самых любопытных из них — в материале "Рамблера".

"Ограбление по…", 1978

Эта мультипликация стала пародией на детективные киноленты, созданные в 70-х в разных странах. Персонажей также срисовывали с живых звезд экрана: были и Софи Лорен, и Марлон Брандо, и Элизабет Тейлор. Мультфильм подвергся цензуре после того, как в 1981-м Савелий Крамаров, ставший прототипом одного из героев мультфильма, эмигрировал в США. Долгие годы "Ограбление по…" показывали лишь в трех частях. Только в 1988-м мультфильм вернулся в полноценном виде.

"Лямзи-Тыри-Бонди — злой волшебник", 1976

Анимационная картина Марианны Новогрудской по сценарию Людмилы Петрушевской изначально была обречена на провал. Главным героем мультфильма стал беспризорник, но в СССР беспризорников якобы не было, поэтому выпустить на экраны мультфильм попросту не могли. Тогда Новогрудская попробовала завуалировать суть своего творения, однако провести приемные инстанции не удалось, и мультфильм отправился в стол.

"Скорая помощь", 1949

Десятиминутная лента рассказывала о стране, где живут нищие зайцы, жизнь которых в одночасье меняется после того, как появляется новость, — каждому косому выдадут "по семь новых шкур". Но вскоре выясняется, что это злобный план богача-удава, который намерен лишить зайцев последних денег.
Картина стала сатирической отсылкой к "плану Маршалла" по оказанию помощи послевоенной Европе. Узнав об этом, министр кинематографии Иван Большаков подписал приказ, чтобы мультфильм "Скорая помощь" ни в коем случае не дошел до зрителя.
Комментарии
Фильмы , Видео , Марианна Новогрудская , Иван Большаков , Софи Лорен , Элизабет Тейлор , Савелий Крамаров , Людмила Петрушевская
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как почтальон стала самой желанной во взрослом кино
Как почтальон стала самой желанной во взрослом кино
Названы фильмы СССР с самыми откровенными сценами
Названы фильмы СССР с самыми откровенными сценами
Куда пропал герой сериалов Игорь Лифанов
Куда пропал герой сериалов Игорь Лифанов
Видео
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
04:16
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Фильмы
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
04:29
Лучшие фильмы для фанатов ДиКаприо
Фильмы
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
03:00
Как советская актриса довела режиссера до инфаркта
Актеры
Какими стали сейчас мальчишки из «Кадетства»
10:00
Какими стали сейчас мальчишки из «Кадетства»
Сериалы Актеры
Кто сделал из барда Высоцкого киноактёра
26:05
Кто сделал из барда Высоцкого киноактёра
Актеры
Почему Джонни Деппу давно пора дать «Оскар»
13:00
Почему Джонни Деппу давно пора дать «Оскар»
Актеры
Что стало с итальянцами после приключений в России
11:10
Что стало с итальянцами после приключений в России
Актеры Фильмы
Самые пугающие триллеры про акул
11:01
Самые пугающие триллеры про акул
Фильмы
На что тратит гонорары Джеки Чан
10:18
На что тратит гонорары Джеки Чан
Актеры
Какие трагедии настигли звезду «Полосатого рейса»
03:21
Какие трагедии настигли звезду «Полосатого рейса»
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение