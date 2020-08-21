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Пять фильмов из Европы, которые круче голливудского кино 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Фильмы из Европы, которые круче голливудского кино
Фото: Кадр из фильма «Вторая жизнь Уве»
В обществе бытует ошибочное мнение о том, что голливудские фильмы самые лучшие. Будто это какой-то обязательный знак качества. На самом деле, существует множество европейских работ, которые еще дадут фору американским картинам. «Рамблер» сделал подборку такого кино.

«Гарри Поттер» (Великобритания)

О сюжете этой картины можно не рассказывать, его наизусть знает каждый. Интересно то, что, писательница Джоан Роулинг поставила непременным условием, чтобы в съемках участвовали только британские актеры, когда встал вопрос об экранизации серии романов о Гарри Поттере, ставших к тому времени бесспорным бестселлером детской литературы. Так и было вплоть до четвертого фильма, где сам сюжет подразумевал участие иноземцев.

«V — значит Вендетта» (Великобритания, Германия)

В некотором будущем люди пережили страшную эпидемию, и старый мир рухнул, уступив место новой, более жесткой реальности. В Великобритании правит диктатор, и это сопровождается всеми положенными приметами режима: доносы, аресты, допросы, расстрелы, запугивание людей псевдоврагами и тотальный страх. Но появляется всего один человек, который не боится.

«Вторая жизнь Уве» (Швеция)

Угрюмый мизантроп Уве очень скучает по покойной жене, а с тех пор, как лишился работы, и вовсе потерял смысл существования. Он решает покончить жизнь самоубийством, но что-нибудь вечно срывает его планы: то соседи не могут припарковаться без его участия, то люди разучились делать крепкие веревки, и те рвутся в самый неподходящий момент.

«Пианист» (Польша)

Это кино не столько про евреев и фашистов, сколько фильм-катастрофа, где катастрофа превращается в повседневность, когда постепенно теряешь положение, семью, друзей, родину, дом, музыку. В будничных интонациях выдержана история о том, как выживал пианист Владислав Шпильман в Польше, захваченной нацистами.

«1+1» (Франция)

Встретились два неудачника: один прикован к инвалидному креслу, но богат, второй здоров как бык, но беден и необразован. И вдруг оказывается, что сообща они из двух неудачников превращаются в очень даже благополучную команду. Невероятно добрая и умная комедия, которую можно смотреть и пересматривать, заряжаясь оптимизмом.
Комментарии
Фильмы , 1+1 , Пианист , Вторая жизнь Уве , Джоан Роулинг , Владислав Шпильман , Гарри Поттер
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