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Желающим самостоятельно снимать порно дали советы 

Lenta.ru 2 часа назад
Желающим самостоятельно снимать порно дали советы
Фото: Lenta.ru
Издание Vice попросило моделей, снимающих откровенные ролики на подписном сервисе OnlyFans, дать советы желающим самостоятельно делать порно. Эксперты рассказали, как вести себя с камерой, как правильно работать со светом и раскрыть «горячую сторону себя».
Модели отметили, что важно, чтобы место, в котором проходит съемка, не отвлекало внимание от самого действа.

«Пусть это будет простое и чистое пространство», — отметили они.

При необходимости будущим актерам посоветовали использовать приложение, которое ретуширует фон.
Перед тем, как начать снимать, новичкам рекомендуется потренироваться.

«Попробуйте разные позы. Лучшими станут те, в которых вы себя чувствуете сексуальным», — говорится в тексте.

Также авторы советуют акцентировать внимание на тех частях тела, которые хочется подчеркнуть.
Особую важность эксперты уделяют свету: они советуют использовать хорошие лампы, чтобы сделать изображение более четким и теплым. При этом профессиональная камера для съемки вовсе не требуется — достаточно смартфона. Размещать его стоит, исходя из того, какую часть тела актер хочет подчеркнуть, а также какого типа порно он хочет снять.

«Выбор одежды зависит от того, в чем вы себя чувствуете комфортно и какой контент продаете», — отметила одна из опрошенных моделей.

В целом же они отмечают, что раздеваться перед камерой в первый раз может быть очень странно.

«Не давите на себя мыслью о том, что вы должны выглядеть сексуально. Люди, которые посмотрят видео, хотят видеть именно вас. Так что будьте собой», — советуют эксперты.

Кроме того, они призывают не волноваться, потому что никто не потребует от них профессионального контента.
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