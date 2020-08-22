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Трогательные фильмы о собаках, которые заставят вас плакать 

Petstory 6 часов назад
Фильмы о собаках, которые заставят вас плакать
Фото: Petstory
Если вы выбираете фильм на вечер, то обратите внимание на нашу подборку фильмов о собаках — ниже вы найдете очень трогательные фильмы, которые точно не оставят вас равнодушными.

Хатико: Самый верный друг (2008)

Конечно, мы не могли не упомянуть, пожалуй, самый известный грустный фильм о собаке. Эта драма основана на реальных событиях, в Токио даже есть памятник этой акита-ину. Имя собаки стало нарицательным, теперь это символ невероятной собачьей преданности.

Марли и я (2008)

Эта трогательная история тоже реальна — фильм снят по автобиографической книге Джона Грогана. В фильме показана вся собачья жизнь, начиная со щенячьего возраста. Лабрадор Марли становится настоящим членом семьи, с которым связаны все события фильма. Конец фильма, конечно, предсказуемо грустный. Заранее понимая, чем все закончится, невозможно сдержать слезы.

Мой пес Скип (1999)

Еще один фильм, основанный на реальных событиях. В нем показана история дружбы мальчика Уилла и джек-рассел-терьера Скипа. Появление собаки круто меняет жизнь ребенка — Скип очень многому учит мальчика. Благодаря собаке у Уилла появляются друзья и первая любовь.

Тернер и Хуч (1989)

У детектива Тернера, которого играет Том Хэнкс, все заранее спланировано, в его жизни нет места хаосу, пока в ней не появляется бордоский дог Хуч. Эта история про те самые противоположности, которые притянулись, и жизнь обоих изменилась навсегда.

Все псы попадают в рай (1989)

В этом мультфильме погибший пес Чарли Баркин возвращается из рая на Землю, чтобы отомстить своему убийце, и встречает сироту Анни-Мари, которая умеет разговаривать с животными. Вместе они переживают много приключений, прежде чем Чарли снова отправляется в рай.

Лис и пес (1981)

Этот мультфильм рассказывает о дружбе щенка и лисенка. В нем много трогательных сцен, и совсем нереально удержать слезы в самом конце фильма.
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Фильмы , Том Хэнкс
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