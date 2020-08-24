Фильмы ужасов, которые получили «Оскар» 

Фильмам ужасов всегда было сложно получить заветную статуэтку премии «Оскар» , потому что киноакадемия в основном отдает предпочтение серьезным драмам. Однако за всю историю кинематографа счастливчики все же находились. «Рамблер» расскажет о нескольких фильмах ужасов, которые были удостоены премии «Оскар».

Фильм, снятый по мотивам одноименного романа Томаса Харриса , получил целых семь номинаций на «Оскар», и одержал победу в пяти из них: лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучший режиссер и лучший адаптированный сценарий. Картина Джнатана Демме стала первым фильмом ужасов, одержавшим победу в категории «Лучший фильм».

Кадр из фильма «Чужие»

Сиквел фильма «Чужой» также был номинирован в семи категориях, и одержал победу в двух: лучший монтаж звука и лучшие визуальные эффекты. Картину «Чужие» Джеймса Кэмерона считают одним из самых успешных сиквелов в истории ужасов.

Кадр из фильма «Омен»

Фильм Ричарда Доннера о сыне Сатаны был дважды номинирован на «Оскар»: за лучшую песню и лучший оригинальный саундтрек. В итоге, киноакадемии понравилось музыкальное сопровождение композитора Джерри Голдсмита, и картина одержала победу во второй категории.

«Паразиты»

Кадр из фильма «Паразиты»

На последней премии «Оскар» фильм «Паразиты» забрал больше всего наград. Он был номинирован в шести категориях, и стал лауреатом в четырех из них: лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий и лучший фильм на иностранном языке.