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Фильмы ужасов, которые получили «Оскар» 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Фильмы ужасов, которые получили «Оскар»
Фото: Кадр из фильма «Молчание ягнят»
Фильмам ужасов всегда было сложно получить заветную статуэтку премии «Оскар», потому что киноакадемия в основном отдает предпочтение серьезным драмам. Однако за всю историю кинематографа счастливчики все же находились. «Рамблер» расскажет о нескольких фильмах ужасов, которые были удостоены премии «Оскар».

«Молчание ягнят»

Фильм, снятый по мотивам одноименного романа Томаса Харриса, получил целых семь номинаций на «Оскар», и одержал победу в пяти из них: лучший фильм, лучшая мужская роль, лучшая женская роль, лучший режиссер и лучший адаптированный сценарий. Картина Джнатана Демме стала первым фильмом ужасов, одержавшим победу в категории «Лучший фильм».

«Чужие»

Кадр из фильма «Чужие»
Сиквел фильма «Чужой» также был номинирован в семи категориях, и одержал победу в двух: лучший монтаж звука и лучшие визуальные эффекты. Картину «Чужие» Джеймса Кэмерона считают одним из самых успешных сиквелов в истории ужасов.

«Омен»

Кадр из фильма «Омен»
Фильм Ричарда Доннера о сыне Сатаны был дважды номинирован на «Оскар»: за лучшую песню и лучший оригинальный саундтрек. В итоге, киноакадемии понравилось музыкальное сопровождение композитора Джерри Голдсмита, и картина одержала победу во второй категории.

«Паразиты»

Кадр из фильма «Паразиты»
На последней премии «Оскар» фильм «Паразиты» забрал больше всего наград. Он был номинирован в шести категориях, и стал лауреатом в четырех из них: лучший фильм, лучший режиссер, лучший сценарий и лучший фильм на иностранном языке.
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Фильмы , Оскар , Омен , Молчание ягнят , Чужие , Чужой , Томас Харрис , Ричард Доннер , Джеймс Кэмерон
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