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Был ли секс в советском кино 

Теории и Практики 7 часов назад
Был ли секс в советском кино
Фото: Теории и Практики
Цензура в кинематографе СССР затрагивала и отношения между мужчинами и женщинами. В частности, сцены эротического характера запрещались, как и само упоминание сексуальных связей. Тем не менее, режиссеры показывали возбужденность героев другими завуалированными способами, а с 60-ых годов на экранах постепенно стали появляться обнаженные натуры. Т&Р рассказывают, как в фильмах СССР показывали секс.
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Стыдливая любовь в фильмах 20–30-ых годов

В СССР кино было инструментом манипулирования и пропаганды, все фильмы, а также сценарии к ним, проходили предварительные проверки и цензурировались. Положение кинематографа в эти годы характеризуется знаменитой фразой Ленина «Из всех искусств для нас важнейшим является кино». В 30-ых годах стали популярны комедии — в легком развлекательном формате власть доносила до народа выгодные ей идеи. Наряду с темами труда, образования, идеологии внимание уделялось и отношениям между мужчиной и женщиной. В частности, церковный брак был упразднен еще в революционное время в конце 1917 года, ритуал венчания заменили на регистрацию в ЗАГСе. Семья продолжала быть «ячейкой общества», однако теперь женщина и мужчина были практически на равных, и жена не просто была хранительницей очага, но и ответственной работницей. Например, в фильме «Светлый путь» показана трансформация женщины: обычная работница становится переводчицей, затем стахановкой, и в финале даже опережает своего возлюбленного. Их запечатлевают на фоне статуи «Рабочий и колхозница».
Теории и практики
В советские времена представления об интиме значительно отличались от современных: до середины 20 века на экранах практически не появлялись обнаженные тела, и тем более постельные сцены. В 1930 году вышел немой фильм «Земля» Александра Довженко. Кинокартину раскритиковали за натурализм и в апреле 1930 года приостановили демонстрацию до тех пор, пока режиссер не вырежет эротические сцены. За рубежом фильм получил признание и в 1958 году на Всемирной выставке в Брюсселе занял десятое место среди 12 лучших фильмов в истории кино. Само слово «секс» в искусстве СССР не упоминалось даже косвенно (в те времена оно было табуировано), а эротические сцены запрещались.
Степень интима могла ограничиваться объятиями или поцелуем, в большинстве случаев герои находились в публичных местах, где подобные вещи не демонстрировались.
Причем даже в сценах уединения героиня, как правило, проявляла стеснительность. Например, в фильме «Новая Москва» показан поцелуй главных героев в машине, после чего автомобиль начинает ездить по кругу. Возможно, таким способом режиссер изобразил эмоциональный подъем героев и чувственность.
Теории и практики
Подобное возбуждение демонстрировали и в фильме «Цирк». Когда главная героиня признается в своих чувствах Сергею Столярову, он целует стоящую рядом лошадь и делает сальто. Однако никаких непозволительных и недопустимых в СССР действий не происходит.

Как проявлялся натурализм в советском кинематографе 50–80-ых

В 50 годах эротические сцены в современном понимании появляются в советских фильмах. Например, в 1958 году вышла драма «Дело было в Пенькове»: в титрах даже указано, что для детей до 16 фильм запрещен. Светлана Дружинина, советская актриса, показана в ночной рубашке, а ее возлюбленный лежал в постели, причем в кадре было показано только его лицо. Этим и ограничилась «постельная сцена». В фильме «Андрей Рублев» 1966 года рассказывается о духовном пути знаменитого иконописца. Особенно в таком контексте любые обнаженные тела не приемлемы властью и публикой. Однако режиссер включил сцену, в которой обнаженная девушка во время празднования Ивана Купалы целует главного героя. В итоге фильм из-за запрещенных сцен публика увидела только в 1987 году.
Теории и практики
Эротические сцены, используемые режиссерами, имели художественный смысл и показывали не только любовь, но и жестокость. Например, в фильме о холокосте «Восточный коридор» Валентин Виноградов стремился показать жестокость фашистских захватчиков по отношению к женщинам. Запрещен был фрагмент, во время которого героиня в заброшенной церкви старается убежать от врага в комнате с грудой песка и фигурой распятого Иисуса.
Фильм обвиняли в «мелодраматизме», «эстетизации» и в том числе в «натурализме», из-за чего после премьеру сняли с проката.
Одна из первых не вырезанных сцен появилась в знаменитом фильме «Бриллиантовая рука». Светлана Светличная танцует стриптиз и постепенно оголяется, знаменитой становится фраза «Не виноватая я, он сам пришел». Фрагмент не вырезали и он был доступен широкой публике, а популярность актриса обрела, в частности, благодаря этому фильму.
Теории и практики
В 70-ые годы в кинематографе стали чаще появляться откровенные сцены. Например, в известном фильме «А зори здесь тихие» 1972 года показаны обнаженные девушки в бане. Режиссер Станислав Ростоцкий несколько часов уговаривал героинь раздеться, преследуя художественные цели. В архивах газеты «Жизнь» сами актрисы через несколько лет вспоминали, что говорил им Ростоцкий: «Девочки, мне надо показать, куда попадают пули. Не в мужские тела, а в женские, которые должны рожать». Сцена в бане демонстрировала красоту девушек и их молодость, которая во время войны становилась концом жизни. Несмотря на цензуру, режиссеру удалось отстоять свою позицию и фрагмент не вырезали.
Теории и практики
В это же время выходит фильм «Осень», в котором показана постельная сцена. Любовники Илья и Саша лежат в постели и разговаривают. Тем не менее, фильм был выпущен только третьим экраном из-за откровенности, а режиссера Андрея Смирнова на несколько лет отстранили от работы.
Теории и практики
В конце 70-ых вышел первый фильм-катастрофа «Экипаж». Эротическая сцена, в которой участвовали Леонид Филатов и Александра Яковлева, была вырезана. Только через аквариум показали обнаженную героиню. Во время съемок женатый актер отказывался раздеваться и, по воспоминаниям современников, оставался в брюках.
Теории и практики
Одним из самых провокационных фильмов считается «Маленькая Вера». Наталья Негода стала секс-символом советского времени. В эпизоде откровенно показана сцена секса с распущенной выпускницей Верой. «Маленькая Вера» — первый советский фильм с откровенной репрезентацией самого полового акта. Исполнительница главной роли впоследствии попала на страницы американского журнала PlayBoy.
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