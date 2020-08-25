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Режиссер Алиса Хазанова снимет фильм о «группах смерти» в интернете 

ТАСС и ещё 1 6 часов назад
Алиса Хазанова снимет фильм о «группах смерти»
Фото: Ревизор.ru
Актер Алексей Серебряков снимется во втором фильме Алисы Хазановой "Белый список" о подростковых "группах смерти" в соцсетях. Проект представили во вторник на очной защите в Минкультуры РФ.

"Это история, которую придумали Алиса Хазанова и сценарист Роман Волобуев. По жанру это триллер",

— рассказал продюсер Артем Васильев. Оператором фильма выступит Ксения Середа, которая снимала картину "Дылда" Кантемира Балагова.
"Белый список" расскажет о "группах смерти" в интернете и о подростковых самоубийствах. Хазанова назвала проект очень личным, поскольку принадлежит к поколению родителей, столкнувшихся с тем, что их дети погружены в огромный объем разной информации в сети.

"Мы с Романом три года писали сценарий, привлекали экспертов-психологов, которые работают с подростками, привлекали следователей, чтобы выстроить процесс расследования",

— пояснила режиссер. Она отметила, что участие в съемках уже подтвердил актер Алексей Серебряков, которого изначально видели в одной из ролей.
Дебютный фильм Хазановой "Осколки" вышел в 2016 году.
Кроме того, на защите проектов режиссер Владимир Бек представил подростковую драму "Саша" о девочке, которая переживает период подросткового протеста и пытается найти свое место в мире. Создатели попросили поддержку Минкультуры в размере 40 млн рублей. Продюсером проекта выступает Рубен Дишдишян.
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Фильмы , Осколки , Артем Васильев , Ксения Середа , Рубен Дишдишян , Роман Волобуев , Алиса Хазанова , Кантемир Балагов , Алексей Серебряков , Владимир Бек , Минкультуры
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