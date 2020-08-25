Алиса Хазанова снимет фильм о «группах смерти»

"Это история, которую придумали Алиса Хазанова и сценарист Роман Волобуев. По жанру это триллер",

"Белый список" расскажет о "группах смерти" в интернете и о подростковых самоубийствах. Хазанова назвала проект очень личным, поскольку принадлежит к поколению родителей, столкнувшихся с тем, что их дети погружены в огромный объем разной информации в сети.

"Мы с Романом три года писали сценарий, привлекали экспертов-психологов, которые работают с подростками, привлекали следователей, чтобы выстроить процесс расследования",

— пояснила режиссер. Она отметила, что участие в съемках уже подтвердил актер Алексей Серебряков, которого изначально видели в одной из ролей.

Дебютный фильм Хазановой "Осколки" вышел в 2016 году.