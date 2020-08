Дауни-младший может сняться в новом фильме Нолана

В относительно ближайшем будущем в Голливуде может состояться весьма необычный творческий дуэт в лице режиссера Кристофера Нолана и звезды киновселенной Marvel Роберта Дауни-младшего. По крайней мере, на это активно намекают источники издания We Got This Covered, обнародовавшие очередной неподтвержденный слух.