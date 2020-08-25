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Роберт Дауни-младший может сняться в следующем фильме Кристофера Нолана 

Киноафиша 4 часа назад
Дауни-младший может сняться в новом фильме Нолана
Фото: Киноафиша
В относительно ближайшем будущем в Голливуде может состояться весьма необычный творческий дуэт в лице режиссера Кристофера Нолана и звезды киновселенной Marvel Роберта Дауни-младшего. По крайней мере, на это активно намекают источники издания We Got This Covered, обнародовавшие очередной неподтвержденный слух.
Сайт отмечает, что лицедей сейчас остро нуждается в новом кассовом хите. Приключения Тони Старка закончились, а масштабное фэнтези «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с треском провалилось в прокате, поэтому Дауни присматривает для себя новый мощный материал. Но что может быть амбициознее работы с создателем «Начала», «Интерстеллара» и трилогии о Темном рыцаре? Роберт четко знает ответ на данный вопрос, поэтому, как отмечают инсайдеры, уже ведет переговоры с постановщиком по поводу центральной роли в его следующем секретном проекте.
Официальные представители кинематографистов никак не комментируют данную информацию, и вряд ли на это стоит надеяться. Сейчас Нолан собирает хвалебные отзывы на свой 11 режиссерский проект — пострадавший из-за пандемии инверсионный технотриллер «Довод». Что касается Дауни, то в данный момент он готовится к съемкам в третьем фильме про Шерлока Холмса, который выйдет в декабре 2021-го.
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Фильмы , Начало , Интерстеллар , Кристофер Нолан , Шерлок Холмс , Тони Старк
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