«Мымра» нашлась сразу: как снимался «Служебный роман» 

Вряд ли среди нас есть такой человек, который не любит фильм «Служебный роман» . Ироничная работа о взаимоотношени людей с совершенно разными характерами, которое постепенно перетекает в настоящую любовь.

Актеры

Обычно все решения относительно актерского состава принимал худсовет, но Рязанову разрешили снимать тех, кого он хочет без кинопроб и утверждений. На роль Людмилы Калугиной ("Наша мымра") режиссёр Эльдар Рязанов сразу же утвердил Алису Фрейндлих , которая сразу согласилась на участие в съемках. Кстати, образ героини собирался по самым далеким закаулкам "Мосфильма". Оператор откуда-то откопал старые очки, а костюмеры — безразмерные костюмы.

кадр из фильма "Служебный роман"

Машина

Во время съемок Басилашвили толком не умел водить, хотя ему и пришлось сниматься в нескольких сценах за рулем. Дело в том, что актер не успел пройти курс обучения вождению. Без трудностей в ходе съемочного процесса не обошлось. Однажды актер чуть не разбил камеру, а в другой раз въехал в киоск.

"На одном из дублей я еду, вдруг передо мной возникают две жизнерадостные дурехи. Я от ужаса нажимаю не на тормоз, а на газ. Это обычная ошибка начинающего автомобилиста. Слава богу, они разлетелись в разные стороны, а я врезался в киоск «Союзпечати». По камере, которая там стояла сразу понял: гонорара не получу, " — вспоминал Басилашвили.

Импровизация

Эдуард Рязанов позволил актерам импровизировать на съемках. Многие режиссеры пользуются этим ходом, чтобы добавить героям естественности. С одной стороны, это привело к тому, что отснятого материала было в разы больше (хватило бы и на третью серию). С другой стороны, сцены получились настолько правдоподобными, это и подкупило зрителей после выхода фильма на экраны.

кадр из фильма "Служебный роман"

Расписка

После завершения съёмок "Служебного романа" Рязанов написал Басилашвили расписку, где пообещал снимать его в каждом своём фильме. После этого актёр шутил, что у него "и документ есть".

Неодушевленный герой