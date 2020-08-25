Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

«Мымра» нашлась сразу: как снимался «Служебный роман» 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Вряд ли среди нас есть такой человек, который не любит фильм «Служебный роман». Ироничная работа о взаимоотношени людей с совершенно разными характерами, которое постепенно перетекает в настоящую любовь.

Актеры

Обычно все решения относительно актерского состава принимал худсовет, но Рязанову разрешили снимать тех, кого он хочет без кинопроб и утверждений. На роль Людмилы Калугиной ("Наша мымра") режиссёр Эльдар Рязанов сразу же утвердил Алису Фрейндлих, которая сразу согласилась на участие в съемках. Кстати, образ героини собирался по самым далеким закаулкам "Мосфильма". Оператор откуда-то откопал старые очки, а костюмеры — безразмерные костюмы.
кадр из фильма "Служебный роман"

Машина

Во время съемок Басилашвили толком не умел водить, хотя ему и пришлось сниматься в нескольких сценах за рулем. Дело в том, что актер не успел пройти курс обучения вождению. Без трудностей в ходе съемочного процесса не обошлось. Однажды актер чуть не разбил камеру, а в другой раз въехал в киоск.

"На одном из дублей я еду, вдруг передо мной возникают две жизнерадостные дурехи. Я от ужаса нажимаю не на тормоз, а на газ. Это обычная ошибка начинающего автомобилиста. Слава богу, они разлетелись в разные стороны, а я врезался в киоск «Союзпечати». По камере, которая там стояла сразу понял: гонорара не получу, " — вспоминал Басилашвили.

Импровизация

Эдуард Рязанов позволил актерам импровизировать на съемках. Многие режиссеры пользуются этим ходом, чтобы добавить героям естественности. С одной стороны, это привело к тому, что отснятого материала было в разы больше (хватило бы и на третью серию). С другой стороны, сцены получились настолько правдоподобными, это и подкупило зрителей после выхода фильма на экраны.
кадр из фильма "Служебный роман"

Расписка

После завершения съёмок "Служебного романа" Рязанов написал Басилашвили расписку, где пообещал снимать его в каждом своём фильме. После этого актёр шутил, что у него "и документ есть".

Неодушевленный герой

У бронзового коня, которого тащит Новосельцев, оказывается, есть собственная фильмография. Внимательные поклонники советского кинематографа могли видеть статую в работах "Бриллиантовая рука", "Ширли-Мырли", "Формула любви", "Старый Новый год" и даже в "Семнадцати мгновениях весны".
Комментарии
Фильмы , Видео , Мымра , Служебный роман , Семнадцать мгновений весны , Бриллиантовая рука , Алиса Фрейндлих , Эльдар Рязанов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которые умерли во время съемок
Актеры, которые умерли во время съемок
«Среди вероятных диагнозов называется рак»
«Среди вероятных диагнозов называется рак»
Актрисы, которые любят раздеваться в кадре
Актрисы, которые любят раздеваться в кадре
Видео
Лучшие сериалы-триллеры, от которых вспотеют ладони
00:45
Лучшие сериалы-триллеры, от которых вспотеют ладони
Сериалы
Актеры, которые умерли во время съемок
00:54
Актеры, которые умерли во время съемок
Актеры
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
04:16
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Фильмы
Ремейки, оказавшиеся в разы лучше оригиналов
17:16
Ремейки, оказавшиеся в разы лучше оригиналов
Фильмы
Кто разрешил Гайдаю браться за Булгакова
35:25
Кто разрешил Гайдаю браться за Булгакова
Фильмы
Как девочка с помойки попала в семью звезды Болливуда
04:26
Как девочка с помойки попала в семью звезды Болливуда
Актеры
Как дерзкая девочка из «Родни» стала Томом Сойером
03:02
Как дерзкая девочка из «Родни» стала Томом Сойером
Актеры
Почему завязала с кино вредная жена из «Экипаж»
03:25
Почему завязала с кино вредная жена из «Экипаж»
Актеры
Почему разругались в пух и прах Гафт и Яковлева
03:19
Почему разругались в пух и прах Гафт и Яковлева
Актеры Фильмы
Белорусские звезды советского кино
05:23
Белорусские звезды советского кино
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение