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В России снимут фильм о «группах смерти» 

Елизавета Назарова 4 часа назад
В России снимут фильм о «группах смерти»
Фото: depositphotos.com
Режиссер Алиса Хазанова снимет художественный фильм "Белый лист", рассказывающий о подростковых "группах смерти". Об этом сообщает ТАСС.
Сама Хазанова рассказала, что проект стал для нее очень личным, так как она сама родитель ребенка, который сталкивается с большим количеством информации из Сети. Отмечается, что фильм будет снят в жанре триллер.

"Мы с Романом три года писали сценарий, привлекали экспертов-психологов, которые работают с подростками, привлекали следователей, чтобы выстроить процесс расследования"

Сценарий Хазанова подготовила совместно со сценаристом Романом Волобуевым. Из актерского состава участие в картине подтвердил только Алексей Серебряков. Другие исполнители ролей пока не называются.
Ранее "Рамблер" рассказывал о фильмах ужасов, которые получили "Оскар".
Фильмы , Оскар , Роман Волобуев , Алиса Хазанова , Алексей Серебряков
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