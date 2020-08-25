В России снимут фильм о «группах смерти» 

Режиссер Алиса Хазанова снимет художественный фильм "Белый лист", рассказывающий о подростковых "группах смерти". Об этом сообщает ТАСС.

Сама Хазанова рассказала, что проект стал для нее очень личным, так как она сама родитель ребенка, который сталкивается с большим количеством информации из Сети. Отмечается, что фильм будет снят в жанре триллер.

"Мы с Романом три года писали сценарий, привлекали экспертов-психологов, которые работают с подростками, привлекали следователей, чтобы выстроить процесс расследования"