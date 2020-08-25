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«Мне кажется, что мир немножечко сходит с ума»: актрисы высказались о «бесполых» номинациях 

Стелла Шмель 1 час назад
«Мир немножечко сходит с ума»
Фото: globallookpress.com
Актрисы высказались о "бесполых" номинациях на "Берлинале". Как стало известно, знаменитый кинофестиваль решил отказаться от гендерных номинаций. Теперь не будет разделения на лучшие женские и мужские роли, будет вручаться только награда за лучшую главную роль и лучшую роль второго плана.
Корреспонденты издания Teleprogramma.pro спросили у российских актрис, как они расценивают данные нововведения:

"На один приз меньше — может, экономические трудности у фестиваля, понимаете? Все-таки серебро, золото… Может, они на время посткарантинного кризиса такое решение приняли. Я думаю, что все еще поменяется",

— высказалась по этому поводу Александра Ребенок.
Ее колега по цеху Валентина Рубцова добавила, что эта новость ее удивила.

"Мне кажется, что это не правильно. Даже не знаю, как на это реагировать. Мне кажется, что мир немножечко сходит с ума".

Как пояснила актриса, она считает, что у мужчин и женщин разные роли не только в кино, но и по своей природе, поэтому объединять эти понятия — не очень хорошая идея.
Ранее "Рамблер" писал, что в России снимут фильм о "группах смерти".
Видео дня. Белорусские звезды советского кино
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Фильмы , Валентина Рубцова , Александра Ребенок
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