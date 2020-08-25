Лучшие фильмы с участием Арнольда Шварценеггера

Актер Арнольд Шварценеггер является кумиром миллионов, да и вообще мало кого оставляет равнодушным. В его фильмографии множество работ, которые стали по-настоящему культовыми. «Рамблер» сделал подборку лучших картин с участием легендарного бодибилдера.

Эта культовая кинокартина позволила Арнольду стать настоящей мировой знаменитостью. История о противостоянии людей с машинами являлась одной из самых известных фильмов восьмидесятых годов.

В 1984 год из будущего прибыл кровожадный робот-убийца. Терминатор отправляется в прошлое, чтобы убить молодую девушку Сару Коннор. Таким образом, ее нерожденный сын не смог бы в будущем стать лидером группы повстанцев, пытающихся спасти судьбу человечества. Помочь женщине может только доблестный солдат Кайл Риз.

Изначально Шварценеггера не рассматривали на роль безжалостного убийцы, терминатором должен был стать О. Джей Симпсон . Кандидатуру афроамериканского актера отклонили из-за его добродушной внешности. А вот культурист идеально смотрелся в качестве бесстрашного робота.

Главный герой фильма слишком мало времени уделял своему маленькому сыну, но решил исправиться с наступлением Рождества. Его наследник очень хотел игрушку супергероя — его кумира, которую теперь Шварценеггеру придется найти.

Если кто-то сомневается в наличии у Шварценеггера комедийного таланта, с помощью этой энергичной и уморительной ленты можно убедиться в обратном.

Простой рабочий по имени Даг Куэйд живет скучной и размеренной жизнью. Подобный расклад дел начинает угнетать главного героя, он идет на очень смелый шаг. При помощи специального аппарата в мозг мужчины были посланы импульсы. Теперь парень уверен, что он совершенно другой человек. За ним открыта настоящая охота, даже любящая жена готова его убить.

Изначально главным героем должен был стать худой офисный работник, но после утверждения Шварценеггера на роль сценарий пришлось немного переработать. Также изменился и финал кинокартины. Арнольд на съемочной площадке не боялся «испачкаться», в одной из сцен он даже разбил стекло голыми руками. Бодибилдер принимал непосредственное участие в создании фильма. Например, именно он пригласил в проект режиссера Пола Верховена

«Возвращение героя»

Опасные наркоторговцы сбежали из рук ФБР . В их руках оказался беззащитный заложник, преступники на всех порах мчатся к границе США с Мексикой. Последней надеждой американских правоохранительных органов становится бывший сотрудник полиции Лос-Анджелеса Оуенс, который на данный момент является шерифом маленького городка. Мужчине придется вспомнить всю свою былую мощь.

Несмотря на глубокие морщины (на тот момент Шварцу было 66), удали в нем ничуть не поубавилось: его экранного героя по-прежнему не остановить даже силами целой армии. Лишь в рамках отжившего, казалось бы, жанра вестерна можно было так просто и одновременно эффектно проиллюстрировать нехитрый, но важный для поздней карьеры Шварценеггера тезис: для великих стариков в кино все еще найдется местечко.

«Красная жара»

Криминальный боевик является весьма нетипичным для Арнольда, ведь актер в этом фильме исполнил роль русского милиционера Ивана Данко , умеющего постоять за себя. Сотрудник правоохранительных органов пытается помешать грузинскому мафиози переправлять кокаин в СССР.