Фильмы, снятые по мотивам игр 

Раньше зрители с нетерпением ждали выхода фильмов по любимым книгам, теперь же по культовым играм. «Рамблер» расскажет о популярных фильмах, снятых по мотивам игр.

Впервые Blizzard Entertainment объявила о создании проекта в 2006 году, но картина вышла лишь в 2016-м. К тому времени, как фильм добрался до кинотеатров, сложно было удовлетворить ожидания фанатов. Поклонников игры ждала хорошая графика и боевые сцены, но сюжет, к сожалению, многих разочаровал. По словам режиссера Данкана Джонса, шансы на продолжение «Варкрафта» крайне малы, хотя еще до выхода картины фильм сравнивали с трилогией «Властелин колец».

Кадр из фильма «Кредо убийцы»

По мнению зрителей, полнометражный фильм не смог детально раскрыть сюжет игровой франшизы. Проекту даже не помог звездный актерский состав во главе с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр. Многим непосвященным зрителям так и не удалось понять, что создатели «Кредо убийцы» хотели показать в фильме.

Кадр из фильма «Смертельная битва»

Фильм снят по мотивам знаменитой игры Mortal Kombat. Первая «Смертельная битва» и ее последующий сиквел понравились поклонникам. И это подтверждают хорошие кассовые сборы первой части и высокий рейтинг ожидания грядущей перезагрузки. Хотя многие поклонники переживали, что экранизация игры испортит все впечатление для тех, кто еще не играл в Mortal Kombat.