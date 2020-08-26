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Фильмы, снятые по мотивам игр 

Анастасия Иванова 1 час назад
Фильмы, снятые по мотивам игр
Фото: Кадр из фильма «Варкрафт»
Раньше зрители с нетерпением ждали выхода фильмов по любимым книгам, теперь же по культовым играм. «Рамблер» расскажет о популярных фильмах, снятых по мотивам игр.

«Варкрафт»

Впервые Blizzard Entertainment объявила о создании проекта в 2006 году, но картина вышла лишь в 2016-м. К тому времени, как фильм добрался до кинотеатров, сложно было удовлетворить ожидания фанатов. Поклонников игры ждала хорошая графика и боевые сцены, но сюжет, к сожалению, многих разочаровал. По словам режиссера Данкана Джонса, шансы на продолжение «Варкрафта» крайне малы, хотя еще до выхода картины фильм сравнивали с трилогией «Властелин колец».

«Кредо убийцы»

Кадр из фильма «Кредо убийцы»
По мнению зрителей, полнометражный фильм не смог детально раскрыть сюжет игровой франшизы. Проекту даже не помог звездный актерский состав во главе с Майклом Фассбендером и Марион Котийяр. Многим непосвященным зрителям так и не удалось понять, что создатели «Кредо убийцы» хотели показать в фильме.

«Смертельная битва»

Кадр из фильма «Смертельная битва»
Фильм снят по мотивам знаменитой игры Mortal Kombat. Первая «Смертельная битва» и ее последующий сиквел понравились поклонникам. И это подтверждают хорошие кассовые сборы первой части и высокий рейтинг ожидания грядущей перезагрузки. Хотя многие поклонники переживали, что экранизация игры испортит все впечатление для тех, кто еще не играл в Mortal Kombat.
Комментарии
Фильмы , Кредо убийцы , Смертельная битва , Варкрафт , Майкл Фассбендер
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