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Самые страшные фильмы ужасов о куклах 

Анастасия Иванова 9 часов назад
Самые страшные фильмы ужасов о куклах
Фото: Кадр из фильма «Проклятие Аннабель»
Куклы, в которых вселились злые духи, довольно часто встречаются в фильмах ужасов. Они являются главным элементом десятка картин. «Рамблер» расскажет о самых страшных фильмах ужасов о куклах-убийцах.

«Проклятие Аннабель»

Главный герой купил своей жене в коллекцию редкую старинную куклу в белом свадебном платье. И как только в их семье появилась кукла Аннабель, в доме стали происходить странные вещи. Все началось с того, что однажды ночью в их дом вломились члены сатанинского культа.

«Кукла»

Кадр из фильма «Кукла»
По сюжету, благополучная английская семья нанимает для своего сына няню. Приехав на новое место работы, девушка понимает, что ее подопечный вовсе не настоящий мальчик, а кукла, с которой обращаются как с живым человеком. Если няня нарушит установленные строгие правила, кукла начнет мстить.

«Детские игры»

Кадр из фильма «Детские игры»
Мать-одиночка работает в магазине, который торгует многофункциональными высокотехнологичными куклами. В один день она решает подарить сыну одну из таких игрушек, которую сдали в брак в универмаге. Кукла нарекает себя именем Чаки и стремится стать лучшим другом мальчика, даже если ей придется для этого кого-то убить.
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Фильмы , Проклятие Аннабель , Кукла
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