Российские фильмы с самым низким рейтингом 

27 августа отмечается день российского кино. «Рамблер» решил вспомнить самые провальные отечественные фильмы.

«Кавказская пленница!»

Ремейк советского одноименного фильма оказался неудачным. Сюжет и даже реплики абсолютно идентичны картине 1966 года. По сюжету, журналист Шурик приезжает на Кавказ, чтобы снять репортаж о местных красотах и традициях, тут и начинаются его приключения. Рейтинг сервиса Кинопоиск — 1,969.

«Взломать блогеров»

Кадр из фильма «Взломать блогеров»

Звездные российские блогеры были «взломаны» неизвестным вирусом и перенеслись на «рабочие столы» своих же компьютеров. Героям предстоит за короткий срок выбраться из ловушки, иначе они останутся там навсегда. Главные роли исполнили блогеры Саша Спилберг , Ивангай и Марьяна Ро. Рейтинг сервиса Кинопоиск — 2,046.

«Цветок дьявола»

Кадр из фильма «Цветок дьявола»

На волне успешной саги «Сумерки» отечественные режиссеры решили снять собственный мистический и любовный триллер. По сюжету, студентка Полина вместе с подругой находит старинную книгу, которая погружает их в таинственный мир за гранью реальности. Там девушек начинает преследовать темный всадник. Рейтинг сервиса Кинопоиск — 2,516.

Кадр из фильма «Никто не знает про секс 2: No sex »