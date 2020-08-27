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Российские фильмы с самым низким рейтингом 

Анастасия Иванова 9 часов назад
Российские фильмы с самым низким рейтингом
Фото: Кадр из фильма «Кавказская пленница!»
27 августа отмечается день российского кино. «Рамблер» решил вспомнить самые провальные отечественные фильмы.

«Кавказская пленница!»

Ремейк советского одноименного фильма оказался неудачным. Сюжет и даже реплики абсолютно идентичны картине 1966 года. По сюжету, журналист Шурик приезжает на Кавказ, чтобы снять репортаж о местных красотах и традициях, тут и начинаются его приключения. Рейтинг сервиса Кинопоиск — 1,969.

«Взломать блогеров»

Кадр из фильма «Взломать блогеров»
Звездные российские блогеры были «взломаны» неизвестным вирусом и перенеслись на «рабочие столы» своих же компьютеров. Героям предстоит за короткий срок выбраться из ловушки, иначе они останутся там навсегда. Главные роли исполнили блогеры Саша Спилберг, Ивангай и Марьяна Ро. Рейтинг сервиса Кинопоиск — 2,046.

«Цветок дьявола»

Кадр из фильма «Цветок дьявола»
На волне успешной саги «Сумерки» отечественные режиссеры решили снять собственный мистический и любовный триллер. По сюжету, студентка Полина вместе с подругой находит старинную книгу, которая погружает их в таинственный мир за гранью реальности. Там девушек начинает преследовать темный всадник. Рейтинг сервиса Кинопоиск — 2,516.

«Никто не знает про секс 2: No sex»

Кадр из фильма «Никто не знает про секс 2: No sex »
Вторую часть российской комедии невзлюбили не только кинокритики, но и зрители. По сюжету, герои Кеша и Шишко отправляются в Сочи для того, чтобы стать участниками реалити-шоу No Sex. Главные роли в картине исполнили Ксения Собчак, Дача Чаруша, Александр Баширов и другие. Рейтинг сервиса Кинопоиск — 2,571.
Видео дня. Что стало с главными красотками «Санта-Барбары»
Комментарии 3
Фильмы , Сумерки , Никто не знает про секс 2: No sex , Саша Спилберг , Ксения Собчак , Александр Баширов
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