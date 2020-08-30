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Самые ожидаемые фильмы ужасов 2020 года 

Анастасия Иванова 6 часов назад
Самые ожидаемые фильмы ужасов 2020 года
Фото: Кадр из фильма «Клаустрофобы: Квест в Москве»
Кинотеатры открыты, а это значит, что уже можно планировать следующий поход в кино. «Рамблер» расскажет о фильмах ужасов, премьеру которых не стоит пропускать в 2020 году.

«Клаустрофобы: Квест в Москве»

Американский блогер принимает участие в самых зрелищных и опасных испытаниях, которые он находит по всему миру. Однажды друзья предлагают ему пройти квест в Москве. Известно, что каждое испытание в этом квесте подобрано индивидуально для каждого участника. Премьера фильма запланирована на 24 сентября.

«Заклятье. Дом 32»

Кадр из фильма «Заклятье. Дом 32»
Сюжет фильма разворачивается в начале 1970-х. Семья переезжает в просторную квартиру, чтобы начать новую жизнь. Вскоре они начинают понимать, что кроме них в этом месте есть кто-то еще. Оно общается с семьей, оставляя записки, запрещает покидать квартиру и прибегать к помощи специалистов. Премьера фильма запланирована на 24 сентября.

«Пункт назначения. Аквапарк»

Кадр из фильма «Пункт назначения. Аквапарк»
После просмотра этого фильма вы вряд ли захотите прокатиться с горки в аквапарке. По сюжету, выпускники школы решают устроить вечеринку в стиле ретро в старом аквапарке. Однако спуск с горок может для кого-то оказаться последним. Премьера фильма запланирована на 15 октября.
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