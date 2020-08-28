Фильм о выдающемся Стрельцове подвергся критике 

Совсем недавно на главном телеканале страны показали сериал «В созвездии Стрельца», посвящённый нападающему футбольного клуба «Торпедо» (Москва) и сборной СССР Эдуарду Стрельцову , который разделил людей в мире спорта на два лагеря. Одни утверждают, что он вышел довольно неплохим, другие в пух и прах критикуют работу режиссёра Романа Гапанюка. Стоит отметить, что в последние годы в России наблюдается ажиотаж на всевозможные спортивные киноленты. NEWS.ru собрал наиболее популярные произведения и при помощи экспертов выяснил, где правда, а где ложь.

Настоящая легенда

Пожалуй, настоящий бум в России начался в 2013 году, когда на экраны вышла биографическая драма «Легенда № 17». Без прикрас можно сказать, что это лучший российский спортивный фильм десятилетия (побил рекорд по кассовым сборам). Это история о Валерии Харламове , знаменитом хоккеисте, который был главной звездой в знаменитой Суперсерии 1972 года СССР — Канада, а девять лет спустя погиб в автокатастрофе в возрасте 33-х лет.

Трагедию в фильме мы не увидели, да и не стоило. Вся жизнь Харламова — это череда непростых судьбоносных ситуаций. Режиссёр картины Николай Лебедев красиво описал некоторые моменты из жизни главного героя, которые, кстати, не совсем соответствовали действительности. Будучи ребёнком, Харламов никогда не сталкивался на испанской улочке с боевыми быками, как показано в фильме, будучи юнцом, он не путешествовал по тросу, натянутому на огромной высоте между огромными заводскими трубами. Кроме того, молодой Харламов не лазил к любимой девушке на балкон.

Более того, автокатастрофа, в которой он сильно повредил ногу, произошла не до, а после знаменитого матча с канадцами, как раз после свадьбы с Ириной Смирновой . Не прошло и пары недель, как супруги попали в аварию на Ленинградском шоссе, когда возвращались ночью домой от друзей. Машина врезалась в столб, и сидевший за рулем хоккеист получил переломы двух рёбер и правой голени, многочисленные ушибы и сотрясение мозга. Ирина не пострадала и взяла на себя заботу о муже, которого положили в Главный военный госпиталь столицы. Некоторые врачи советовали спортсмену завершить карьеру, но тот был непреклонен в намерении вернуться на лед. И вскоре вернулся.

Но даже перетасованные факты не выглядят притянутыми за уши. Да, тот самый памятный удар клюшкой Бобби Кларка по больному колену Харламова всё-таки состоялся во второй игре, а не в первой. Но разве это портит впечатление от фильма? Нет. Это как раз тот случай, когда подобные «факты» лишь добавляют интереса.

Советский хоккеист, заслуженный тренер России Фёдор Канарейкин считает, что именно эта кинолента заслуживает просмотра, и съёмочной группе удалось перенести современное поколение в то время.

В общем-то очень много из того, что происходило в жизни Валерия Харламова, освещено в картине, несмотря на некоторые неточности. Это один из фильмов, который заслуживает внимания. В нём прекрасно отражены моменты воспитания сильного характера того поколения, на чём строилась карьера игроков, какие трудности надо было преодолеть, чтобы стать тем, кем стал Харламов, — отметил Канарейкин в разговоре с NEWS.ru.

Русский богатырь

Через некоторое время, в 2014 году году, в прокат вышла кинолента «Поддубный», посвящённая одному из величайших профессиональных борцов мира Ивану Поддубному . На удивление режиссёр Глеб Орлов нашёл максимально похожего актёра — Михаила Пореченкова . Поддубный родился в селе Богодуховка в Золотоношском уезде Полтавской губернии 26 сентября 1871 года. Все его родственники славились большой физической силой. Гены — штука серьёзная, и стороной его не обошли.

Как и во множестве художественных фильмов, в «Поддубном» некоторые факты из жизни соответствуют показанному в киноленте, а некоторые, увы, нет. Но об этом открыто заявлял сам режиссёр. В конце концов, это же художественный фильм, который должен дёргать за ниточки души, а не выдавать сухие факты. Но мы всё-таки обязаны рассказать, где же реальность стала сказкой.

Первая схватка Поддубного и француза Рауля де Буше в Париже показана в фильме правдоподобно: Ивану Максимовичу засчитали проигрыш, так как он ничего не мог сделать с соперником, который специально намазался жиром, зная всю мощь российского борца. Судьи, как это бывает в спорте, были на стороне своего спортсмена и засчитали ему победу, назвав его действия «умелыми и красивыми уходами».

Во время второй встречи, которая также отражена в киноленте, Рауль часто нажимает российскому сопернику на больную руку, то и дело заламывая её. Поддубный часто держится за больное место, истекает кровью, но продолжает поединок. Дальше россиянин ломает французу руку, поднимает его над собой, доносит на руках и бросает на судейский стол. В действительности же Иван Максимович поставил француза на колени и так удерживал его в течение 20 минут. Соперник ничего не мог поделать, и у него началась истерика. Судьи, видя происходящее, прекратили поединок борцов, и француз покинул зал под свист зрителей.

После выхода фильма главные претензии были у украинцев. По их словам, режиссёр скрыл его истинную национальность. А он ведь при жизни в паспорте зачеркнул Поддубный, написал Пиддубный и указал, что он украинец, а не русский. Они были в ярости, что национального героя выставили «москалём», да и играл его Пореченков, который поддержал ДНР, — сказал обозреватель единоборств NEWS.ru Александр Круглов

Три секунды, которые потрясли мир

Баскетбол вошёл в программу Олимпийских игр в 1936 году. Затем на протяжении трёх с лишним десятков лет баскетбольные турниры в главном мировом турнире завершались одинаково: золотую медаль регулярно забирали американцы. Но перевернуть мир с ног на голову удалось сборной СССР, которая в драматичном олимпийском финале 1972 года отобрала у сборной США звание сильнейшей на планете. Ту игру называли позже «матч трёх секунд», так как за три секунды до конца матча Александр Белов положил мяч в корзину соперника.

Главное — эффектно сняты матчи. В фильме всё направлено на то, чтобы показать, как советские баскетболисты выигрывают один матч за другим, как советская «красная машина» мчится на красный свет, подобно «Титанику», навстречу злополучному айсбергу. А уж финальная сцена трёх секунд сделана максимально ярко. Зная итоговый результат игры, ты всё равно сопереживаешь героям, покрываешься мурашками и просто задерживаешь дыхание, с замиранием ожидая финального свистка.

«Движение вверх» с первого раза я воспринял неоднозначно. Наверное, как принимают все профессионалы, когда идёт художественный фильм об их работе: будь то пожарные, композиторы, учёные — всем некоторые моменты смешны. Но это художественное изображение. Когда я отошёл, понял, что лента, действительно, очень хорошая и снята отлично, — заявил советский баскетболист, заслуженный тренер России Станислав Ерёмин корреспонденту NEWS.ru.

По словам экс-спортсмена, «много моментов, которые близки к действительности, но и выдумок хватает, однако они только украшают. Неслучайно эта работа называется художественным фильмом и не претендует на достоверность».

Я знаю, что родственники Кондрашина были несогласны, и я знаю, что он был другой, другими были и Белов с Пауласкаусом. Но сам фильм очень добрый, патриотичный, интернациональный, и положительный заряд дошёл до многих зрителей, — подчеркнул Ерёмин.

Сравнивая эту ленту с «Легендой № 17», специалист отметил, что «Движение вверх» ему понравился больше.

Тоже мурашки, но от негодования

Пожалуй, после этих трёх фильмов казалось, что российский кинематограф и дальше продолжит создавать что-то потрясающее. Многие любители футбола с трепетом в 2019 году ожидали ленту « Лев Яшин . Вратарь моей мечты», и каково было удивление, когда она-таки вышла на экраны. Мы насчитали 17 (!) фактических ошибок, а сам фильм напоминал больше не историю легендарного голкипера, лучшего вратаря мира, единственного голкипера — обладателя «Золотого мяча», а жизнь его супруги (со всем уважением к ней). Наплевательское отношение к исторической правде ввело в шок.

Пожалуй, главный эпизод, от которого зашевелились волосы на голове — это рассказ о дебюте 21-летнего Льва Яшина в большом футболе. Он пришёлся на матч «Динамо» «Спартак» (1950 год, 1:1), когда вратарь вышел на поле на 73-й минуте, заменив травмированного Алексея Хомича . Счёт в игре открыл Владимир Савдунин, хороший друг легендарного голкипера, однако в экранизации этот эпизод описан следующим диалогом:

— Кто забил?

— Бесков. Хлёстким ударом в девятку.

— Молодец Костя!

Правда, Константин Иванович молодец. Забил в моменте, в котором на самом деле не участвовал.

Также можно вспомнить эпизод с тренировки «Динамо», в которой участвовали два вратаря с цифрой 1 на свитере. Что-то подсказывает, что даже в 1950-е годы такое было неприемлемо. Но запомнился тот эпизод своим окончанием, когда Валентина Тимофеевна приходит мириться с возлюбленным и пишет на его мяче «Я согласна. Яшина В» (она просто изначально не хотела брать фамилию супруга). Милая художественная зарисовка вроде бы позволяет растопить сердца болельщиков. Но нет! В фильме нет ни чемпионской Олимпиады, ни «серебряного» ЧЕ-1964, ни четвёртого места на ЧМ-1966.

Зато в ленте есть события 1954 года, когда Яшину уже 25 лет, и он уже год как является основным голкипером. И мы говорим о встрече «Динамо» — «Торпедо». Зачем акцентировать внимание на этой игре? Наверное, потому, что «гуру» Яшина Алексей Хомич сменил прописку на минское «Динамо».

Жизненные моменты, без которых невозможно представить Яшина, к счастью, передали — любимая рыбалка, постоянные папиросы, даже язва и борьба с ней с помощью пищевой соды. Хоть здесь есть правда. А что дальше?

Через год на российском телеэкране появился фильм уже про Эдуарда Стрельцова, которым мы завершим своё повествование.

А дальше — боль

Всегда приятно начинать повествовать о чём-то прекрасном, великом и духовном, но как же больно завершать это пустым и недостоверным. И сейчас это рассказ о сериале, который вышел на Первом канале — «В созвездии Стрельца». Историю о «советского Пеле» Эдуарде Стрельцове, олимпийском чемпионе Мельбурна, великом нападающем сборной страны и команды «Торпедо» переврали так, что волосы дыбом встали на голове. Все персонажи не похожи на самих себя — от Стрельцова до Никиты Хрущева. Линия жизни гениального футболиста и события, происходившие в высших эшелонах власти, в реальности не пересекались, а лишь незначительно соприкасались. Футбола как такового в сериале нет.

Если вы позиционируете себя «художественным» произведением, то и фамилии в таком случае выдумывайте, но не приписывайте того, чего не было на самом деле.

Спортивный комментатор Геннадий Орлов жёстко высказался о сериале. В беседе с NEWS.ru он отметил, что на данный момент лучшим спортивным фильмом является «Легенда № 17».

Киноленту про Льва Яшина я не смотрел, но считаю, что лучший спортивный фильм — это «Легенда № 17», очень хороший «Движение вверх». Но говорить об этом не хочу. То, что творят режиссёры, это ужас. Во-первых, они бездарны, а сценарии — все, которые есть, — собранные сплетни вокруг этих футболистов. Правды никто не говорит! Зачем вы называете фамилии конкретных людей, оскорбляя их? Я уже обращал внимание на то, как в «Стрельце» оскорбили Никиту Павловича Симоняна , что это такое? Это же надо было до этого дойти! Чтобы кто-то кому-то звонил (сверху)? Всё трепотня, всё враньё! — сказал Орлов NEWS.ru.

Говоря об оскорблении, Орлов имеет в виду эпизод в фильме, когда член Политбюро ЦК КПСС Анастас Микоян указывает тренеру, что в составе сборной СССР на финал олимпийского турнира Стрельцова надо заменить на Никиту Симоняна. На самом же деле во время Олимпийских игр 1956 года в Мельбурне Стрельцов был травмирован, и тренер вынужденно поставил играть Симоняна. После матча Симонян лично отдал Стрельцову олимпийскую медаль со словами: «Эдик, ты столько сыграл». В кино эту фразу оставили, но всё остальное…

Советский баскетболист Станислав Ерёмин, комментируя фильм про Стрельцова, был краток.

Случайно включил, посмотрел кусочек сериала про Стрельцова — там всё так надуманно, что выключил, — сказал Ерёмин.

А вот Валерий Баринов , сыгравший Никиту Хрущёва, своей работой, напротив, оказался очень доволен.

Очень редко так бывает, но свою работу оцениваю положительно. В целом к сериалу у меня много вопросов. Не до конца ясно, что же произошло со Стрельцовым. Пора бы открыть всё. Но Стрельцов вошёл в историю как легенда. Этот фильм — момент оправдания легенды. Он понравился многим, но не очень понравилось, как снят футбол, — сказал Баринов корреспонденту NEWS.ru.