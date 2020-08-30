Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Фильмы с Высоцким, которые стоит пересмотреть 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Фильмы с Высоцким, которые возьмут за душу любого
Фото: кадр из к/ф "Короткие встречи"
У Высоцкого было все, о чем многие могли бы только мечтать: мужественность, обаяние, низкий голос и бесконечный талант. Актер сыграл более 20 ролей в театре и столько же в кино, сам писал песни к фильмам, сам же их исполнял. Как и у многих других талантливых людей, которым было суждено остаться в истории, у него было свое губительное престрастие — алкоголь. Пагубная привычка предрешила судьбу великого актера и музыканта, но его творчество живо и по сей день. "Рамблер" решил вспомнить лучшие фильмы с Высоцким.

"Вертикаль"

кадр из к/ф "Вертикаль"
Этот фильм знаменателен тем, что именно с него началась настоящая актерская карьера Высоцкого. В "Вертикали" зритель впервые увидел актера в качестве драматического героя. Сама картина стала чем-то вроде своеобразного манифеста романтических 1960-х и альпинистского эскапизма. Высоцкий исполняет в фильме пять песен, в том числе, легендарную «Песню о друге», которая не теряет актуальности и сейчас.

"Короткие встречи"

кадр из к/ф "Короткие встречи"
Еще одна культовая катина, которая стала режиссерским дебютом Киры Муратовой. В ней романтизированный образ вечно отсутствующего дома авантюриста и путешественника впервые подвергнут критическому анализу: свободная жизнь и неординарные взгляды приводят к возникновению неожиданного любовного треугольника. В фильме звучит песня Высоцкого «Песня-сказка про нечисть».

"Место встречи изменить нельзя"

кадр из к/ф "Место встречи изменить нельзя"
Эту картину снимали уже тогда, когда Высоцкий был слаб, но не как актер, а как человек. Он сам предчувствовал скорую смерть и пытался отказаться, но судьба повелевала играть. Можно сказать, что это самая известная роль актера. В фильме она сыграл капитана полиции Жеглова, котоый ищет банду налетчиков «Черная кошка». Фильм примечателен тем, что его в буквальном смысле разобрали на цитаты.
Видео дня. Ушедшие актёры «Особенностей национальной охоты»
Комментарии 4
Фильмы , Место встречи изменить нельзя , Кира Муратова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Высоцкого наступил на те же грабли, что и отец
Сын Высоцкого наступил на те же грабли, что и отец
Актеры, которые умерли во время съемок
Актеры, которые умерли во время съемок
Фильмы, которые спасут самый скучный выходной
Фильмы, которые спасут самый скучный выходной
Видео
Лучшие сериалы-триллеры, от которых вспотеют ладони
00:45
Лучшие сериалы-триллеры, от которых вспотеют ладони
Сериалы
Актеры, которые умерли во время съемок
00:54
Актеры, которые умерли во время съемок
Актеры
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
04:16
Почему за кадром «Земли Санникова» все поссорились
Фильмы
Как Сталин спас Пуговкина от ампутации ноги
26:29
Как Сталин спас Пуговкина от ампутации ноги
Актеры
Как у Владимира Гостюхина появилась внебрачная дочь
03:12
Как у Владимира Гостюхина появилась внебрачная дочь
Актеры
Как снимали смешные трюки в «Один дома»
13:41
Как снимали смешные трюки в «Один дома»
Фильмы
Правда о «Спасателях Малибу», которую долго скрывали
13:25
Правда о «Спасателях Малибу», которую долго скрывали
Сериалы
Курьезы в прямом эфире, которые не успели удалить
08:00
Курьезы в прямом эфире, которые не успели удалить
ТВ
Сын Высоцкого наступил на те же грабли, что и отец
03:46
Сын Высоцкого наступил на те же грабли, что и отец
Актеры
Как добился всенародной славы бывший фронтовик Этуш
17:19
Как добился всенародной славы бывший фронтовик Этуш
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение