Фильмы с Высоцким, которые возьмут за душу любого

У Высоцкого было все, о чем многие могли бы только мечтать: мужественность, обаяние, низкий голос и бесконечный талант. Актер сыграл более 20 ролей в театре и столько же в кино, сам писал песни к фильмам, сам же их исполнял. Как и у многих других талантливых людей, которым было суждено остаться в истории, у него было свое губительное престрастие — алкоголь. Пагубная привычка предрешила судьбу великого актера и музыканта, но его творчество живо и по сей день. "Рамблер" решил вспомнить лучшие фильмы с Высоцким.

"Вертикаль"

кадр из к/ф "Вертикаль"

Этот фильм знаменателен тем, что именно с него началась настоящая актерская карьера Высоцкого. В "Вертикали" зритель впервые увидел актера в качестве драматического героя. Сама картина стала чем-то вроде своеобразного манифеста романтических 1960-х и альпинистского эскапизма. Высоцкий исполняет в фильме пять песен, в том числе, легендарную «Песню о друге», которая не теряет актуальности и сейчас.

"Короткие встречи"

кадр из к/ф "Короткие встречи"

Еще одна культовая катина, которая стала режиссерским дебютом Киры Муратовой . В ней романтизированный образ вечно отсутствующего дома авантюриста и путешественника впервые подвергнут критическому анализу: свободная жизнь и неординарные взгляды приводят к возникновению неожиданного любовного треугольника. В фильме звучит песня Высоцкого «Песня-сказка про нечисть».

кадр из к/ф "Место встречи изменить нельзя"

Эту картину снимали уже тогда, когда Высоцкий был слаб, но не как актер, а как человек. Он сам предчувствовал скорую смерть и пытался отказаться, но судьба повелевала играть. Можно сказать, что это самая известная роль актера. В фильме она сыграл капитана полиции Жеглова, котоый ищет банду налетчиков «Черная кошка». Фильм примечателен тем, что его в буквальном смысле разобрали на цитаты.