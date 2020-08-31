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Исторические фильмы, которые расскажут, как все было на самом деле 

Анастасия Иванова 2 часа назад
Исторические фильмы о великих героях
Фото: Кадр из фильма "Исход: Цари и Боги"
Мы начинаем изучать историю еще в школе. Ведь очень важно знать, что происходило задолго до нашего рождения — как строились империи, как проходили великие завоевания и кто, в конце концов, настоящие герои прошлых тысячелетий. «Рамблер» сделал подборку фильмов, в которых рассказывается о подвигах исторических личностей и о грандиозных сражениях.

«Троя»

«Троя» исторический фильм, основанный на поэме Гомера «Илиада», сюжет картины строится на событиях Троянской войны. Царь Агамемнон объединяет разрозненные народы Греции под своим знаменем. Парис крадет прекрасную Елену, жену царя Спарты Менелая. За честь Менелая вступается его брат — царь Агамемнон. Его армия под предводительством Ахиллеса подходит к Трое и берет город в кровавую осаду, длившуюся долгих десять лет.

«Александр»

История Александра Македонского рассказывается престарелым Птолемеем, который некогда был его соратником и стал царём Египта, и концентрируется прежде всего на завоевании Александром Персии и Индии. События происходят на фоне личной жизни великого полководца. Ставший в 20 лет царем Македонии, Александр за 13 лет царствования завоевал большую часть известного в то время цивилизованного мира.

«Исход: Цари и Боги»

Фильм рассказывает о еврейском пророке и законодателе Моисее, который возглавил Исход евреев из Древнего Египта и стал основоположником иудаизма. Бросив вызов могущественной империи, Моисей повел за собой в поисках Земли обетованной 600 тысяч рабов, чем, конечно же, вызвал гнев у фараона Рамзеса, лишившегося целой армии дешевой рабочей силы. В результате между двумя одиозными лидерами, имевшими сильное влияние на умы и сердца людей, возникло непримиримое противостояние. Это история о двух названных братьях, которые выросли вместе, но избрали совершенно разные пути и стали в итоге заклятыми врагами.

«Гладиатор»

Генерал Максимус — талантливый военачальник Римской армии. Он храбр и благороден, а его приказов слушаются все без исключения воины. Солдаты готовы пойти за ним куда угодно, даже на верную смерть. Максимус выигрывает одну битву за другой, возносит Римскую империю над целым миром. Но неожиданно на него нападают с незащищенной стороны. Он становится жертвой коварной интриги, по результатам которой генерала предают близкие люди, и правительство приговаривает его к казни. Но Максимусу удается избежать гибели, и он становится гладиатором.

«Жанна д`Арк»

На севере Франции, в обычной семье крестьян рождается девочка Жанна д'Арк, которой суждено оставить свое имя в истории Средневековья за ее участие в судьбе страны. Когда юная Жанна узнает об своей миссии спасения королевства, она отправляется ко двору королевского наследника и добивается встречи с ним. Поверив в предназначении Жанны д'Арк спасти Францию, дофин ставит ее во главе своего войска. Воодушевленная храбростью и верой Орлеанской Девы, армия оттесняет врага, освобождая один регион за другим.
Комментарии 1
Фильмы , Троя , Исход: Цари и боги , Гладиатор , Александр , Александр Македонский
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