8 главных кинопремьер сентября 

Первый месяц осени оказывается богат на новые релизы, многие из которых дожидались своей встречи со зрителями почти полгода. Мы собрали топ-8 главных премьер сентября, которые непременно стоит увидеть на большом экране.

«Довод»

После теракта в киевском оперном театре агент ЦРУ (Джон Дэвид Вашингтон) объединяется с британской разведкой в лице загадочного спецагента Нейла ( Роберт Паттинсон ), чтобы противостоять русскому олигарху ( Кеннет Брана ), который сколотил состояние на торговле оружием и вот-вот может развязать Третью мировую войну. Чтобы победить злодея, спецагенты используют инверсию времени, заставляющую уже произошедшие события идти вспять.

«Довод», несомненно, главная и самая долгожданная премьера месяца. Изначально фильм должен был стать ключевым летним блокбастером, но из-за пандемии и карантина релиз ленты несколько раз переносился, а после и вовсе был назначен на осень. Новая картина Кристофера Нолана — самая сложная в фильмографии режиссера, который признается, что работал над замыслом 20 лет. Знаменитому британцу вновь удается вызвать у зрителя восторг мощным визуальным рядом, ювелирной работой со звуком и необычным монтажом, но есть риск, что для полного понимания всех хитросплетений сюжета, необходимо посмотреть ленту минимум дважды. Нельзя не отметить и роскошный актерский состав, который сумел оживить замысел автора в полной мере: за все 150 минут экранного времени вам правда будет сложно отвести взгляд от Вашингтона, Паттинсона и Элизабет Дебики, отвечающую в истории за ее эмоциональную часть.

В прокате с 3 сентября.

«Новые мутанты»

В центре сюжета нового фильма студии Marvel оказывается пятерка подростков-мутантов, которых силой удерживают в секретной лаборатории. Героям предстоит научиться справляться с собственными сверхспособностями и попутно искупить грехи прошлого, чтобы спасти самих себя от разрушающих последствий заложенной в них силы.

Кадр из фильма

В последние годы самым востребованным на рынке остается контент, рассчитанный на более молодую аудиторию. Отсюда и спрос на бесконечное количество молодежных сериалов и фильмов — именно интересы подростков, не рефлексирующих о прошлом, а смотрящих в будущее, сейчас выходят на первый план. Благодаря «Новым мутантам» Marvel также пытается завязать диалог с юным зрителем, а потому это не тяжеловесные «Люди Икс» , терзаемые философскими вопросами о добре и зле, и не развеселые «Мстители» с их способностью каждую бойню за мир превращать в повод для шутки. Это самая настоящая драма о взрослении и инаковости в мире, не терпящем отклонений.

В прокате с 3 сентября.

«Ассистентка»

Джейн ( Джулия Гарнер из «Озарка») мечтает о карьере продюсера, для чего устраивается на работу в преуспевающую кинокомпанию в качестве личной ассистентки ее владельца. Однако вместо радужных перспектив в карьере Джейн ждет мучительная офисная рутина, плохо скрываемая враждебность коллег и упреки шефа, бьющего в самые уязвимые болевые точки. Джейн готова стерпеть личные оскорбления, но отказывается занимать пассивную позицию, когда начинает догадываться, что за закрытыми дверями своего кабинета шеф совершает сексуальное насилие над женщинами.

Картина Китти Грин , вероятно, станет ключевым портретом активного феминизма в эпоху движения MeToo, потому что концентрирует свое внимание не столько на самих абьюзерах (часто скрывающихся за лицами вполне обычных людей), а на тех, кто становится свидетелем зла и пытается найти в себе внутреннюю храбрость этому злу противостоять. В итоге получилась тонко сплетенная, но щемящая сердце драма про маленького человека, бросающего вызов главному монстру эпохи — насилию, к которому многие уже так сильно привыкли, что даже перестали его замечать.

В прокате с 10 сентября.

Изданный императором Китая указ о призыве на службу в Имперской армии одного мужчины из каждой семьи для защиты страны от северных захватчиков вдохновляет отважную Мулан, старшую дочь почетного воина, занять в войсках место своего больного отца. Маскируясь под мужчину, девушка подвергается опасным испытаниям, закаляя не только тело, но и боевой дух. Мулан ждет эпичное путешествие, которое превратит ее в доблестного воина и сделает гордостью не только отца, но и целого народа.

Еще один крупный кинотеатральный релиз, который добирался до больших экранов без малого почти полгода. Масштабный проект от Disney продолжает линию мэйджора, решившего перезапустить главные сказки студии. И если сперва продюсеры возвращали на экраны более аккуратных «Золушку» и «Красавицу и чудовище», то теперь очередь дошла до более дерзкой и своенравной «Мулан» — каждому времени нужны свои герои.

В прокате с 10 сентября.

«Гнездо»

Сюжет фильма выстраивается вокруг преуспевающего бизнесмена Рори ( Джуд Лоу ), который решает переехать в родную Англию вместе с женой (потрясающая Кэрри Кун из «Грешницы») и детьми. Но планы и надежды героя на лучшее в один момент рушатся, когда его ненасытные аппетиты вытесняют здравый смысл. Отныне Рори приходится изворачиваться, лгать и предавать, чтобы сохранить свой роскошный стиль жизни. Но сам мужчина еще даже не подозревает, насколько опасный механизм он невольно запустил.

Кадр из фильма

В прокате с 24 сентября.

«Никогда, редко, иногда, всегда»

Это история о двух несовершеннолетних подругах, вынужденных отправиться из маленького городка в большой Нью-Йорк, чтобы прервать нежелательную беременность одной из девушек. В большом мегаполисе подруги могут рассчитывать только на собственные силы, а желаемая поддержка исходит не от самых близких, а фактически от посторонних людей — сотрудников медицинского центра.

«Никогда, редко, иногда, всегда» — варианты ответов, которые главная героиня должна давать сотруднице медцентра при заполнении стандартного опросника. Удивительно, но эта рутинная процедура в фильме наполняется совершенно особым драматизмом и чувственностью, раскрывающими девушку с новой стороны — вдруг перед нами предстает не просто безликая героиня, оказавшаяся в беде, а одинокий и хрупкий подросток, пытающийся справиться с взрослой проблемой.

В прокате с 17 сентября.

После жестокого нападения грабителей тихая и счастливая жизнь архитектора Андрея ( Семен Серзин ) и его супруги Оли ( Марина Васильева ) рушится. Теперь единственная мечта героя — стереть эту кошмарную ночь из памяти жены. Отчаянные поиски решения приводят его к таинственной Маре (Александра Ревенко), которая обещает герою «особое» лекарство для решения его проблемы.

Для автора фильма Алексея Казакова эта лента становится еще и режиссерским дебютом — прежде он писал сценарии к таким фильмам, как «Горько!» «Супербобровы» , и к еще только готовящейся к выходу драме Данилы Козловского «Чернобыль» . «Побочный эффект» кажется смешением драматической мотивации героя «Вечного сияния чистого разума», движимого только лучшими побуждениями, и опасной доверчивости героинь «Смерти ей к лицу», ведущих борьбу с опасными силами природы.

В прокате с 10 сентября.

«После. Глава 2»

В продолжении романтической истории, основанной на романах писательницы Анны Тодд, у главных героев будто бы все наладилось, но однажды Тесса узнает неприятные подробности из прошлого Хардина и начинает сомневаться в любимом человеке. В это же время у девушки появляется новый поклонник. Опасаясь потерять Тессу, Хардин вынужден разобраться с призраками прошлого и осознать, что любовь не терпит обмана.

Кадр из фильма

Вероятно, самая романтическая премьера сентября и долгожданный подарок для поклонников первого фильма. Лента опять собирает знакомый актерский состав и придает новый объем истории трудностей первой любви.

В прокате с 17 сентября.