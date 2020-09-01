Названы главные российские кинорежиссеры десятилетия 

Эксперты "Бюллетеня кинопрокатчика" назвали 50 главных российских кинорежиссеров последних десяти лет. Первую строчку занял Андрей Звягинцев.
Деятельность режиссеров оценивалась по семи критериям: величина кинотеатральной аудитории, размер бюджетов лент, фестивальные награды и кинопремии, отношение бокс-офиса к бюджету, количество функций, исполняемых постановщиком на проекте, уровень медийности и средняя оценка работ режиссера на "КиноПоиске".
Учитывались только полнометражные проекты, которые вышли в прокат с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года и собрали больше десяти миллионов рублей. Альтернативным условием было участие в конкурсной программе кинофестиваля или номинация на российскую или международную премию в категории "Лучший фильм" или "Лучший режиссер".
На первом месте по совокупности критериев оказался Андрей Звягинцев.
"Каждый из трех фильмов режиссера ("Елена", "Лефиафан", "Нелюбовь" — Прим.ред.) получал широкий общественный резонанс и становился важным явлением кинопрокатной жизни страны. Главным фактором победы Звягинцева стал фестивальный успех его картин. В минувшем десятилетии его работы дважды представляли Россию в основном конкурсе Каннского кинофестиваля и один раз — в "Особом взгляде". Они были неоднократно номинированы на крупнейшие международные кинопремии, а "Левиафан" удостоился "Золотого глобуса" как лучший фильм на иностранном языке", — говорится в сообщении "Бюллетеня кинопрокатчика".
Вторую строчку рейтинга занял Алексей Сидоров ("Бой с тенью 3: Последний раунд" и "Т-34"), третью — Николай Лебедев ("Легенда №17", "Экипаж"). На четвертом месте Илья Куликов ("Полицейский с Рублевки"), на пятом — Федор Бондарчук ("Сталинград" и "Притяжение").
Также в десятку вошли: Антон Мегердичев, Кантемир Балагов, Клим Шипенко, Андрей Кончаловский, Жора Крыжовников.