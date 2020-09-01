Названы главные российские кинорежиссеры десятилетия 

Эксперты "Бюллетеня кинопрокатчика" назвали 50 главных российских кинорежиссеров последних десяти лет. Первую строчку занял Андрей Звягинцев

Деятельность режиссеров оценивалась по семи критериям: величина кинотеатральной аудитории, размер бюджетов лент, фестивальные награды и кинопремии, отношение бокс-офиса к бюджету, количество функций, исполняемых постановщиком на проекте, уровень медийности и средняя оценка работ режиссера на "КиноПоиске".

Учитывались только полнометражные проекты, которые вышли в прокат с 1 января 2010 года по 31 декабря 2019 года и собрали больше десяти миллионов рублей. Альтернативным условием было участие в конкурсной программе кинофестиваля или номинация на российскую или международную премию в категории "Лучший фильм" или "Лучший режиссер".

На первом месте по совокупности критериев оказался Андрей Звягинцев.