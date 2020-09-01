Названы главные российские режиссеры десятилетия 

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Эксперты назвали главных российских режиссеров десятилетия. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Всего для оценки учитывалось семь критериев: величина кинотеатральной аудитории, размер бюджетов, фестивальные награды и премии, разница бокс-офиса и бюджета, количество функций, исполняемых постановщиком на проекте, уровень медийности и средняя оценка на "КиноПоиске".

Эксперты учитывали только полнометражные фильмы, сборы которых превысили 10 миллионов рублей.

Лучшим режиссером шестилетия был назван Андрей Звягинцев . Его фильмы получили широкий общественный резонанс и представляли Россию на международных киноконкурсах.