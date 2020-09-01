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Названы главные российские режиссеры десятилетия 

Елизавета Назарова 2 часа назад
Эксперты назвали главных российских режиссеров десятилетия. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".
Всего для оценки учитывалось семь критериев: величина кинотеатральной аудитории, размер бюджетов, фестивальные награды и премии, разница бокс-офиса и бюджета, количество функций, исполняемых постановщиком на проекте, уровень медийности и средняя оценка на "КиноПоиске".
Эксперты учитывали только полнометражные фильмы, сборы которых превысили 10 миллионов рублей.
Лучшим режиссером шестилетия был назван Андрей Звягинцев. Его фильмы получили широкий общественный резонанс и представляли Россию на международных киноконкурсах.
Второе место занял Алексей Сидоров, третье — Николай Лебедев, четвертое — Илья Куликов и пятое досталось Федору Бондарчуку.
Ранее "Рамблер" сообщал, что российский боевик возглавил прокат в России и СНГ.
Фильмы , Видео , Андрей Звягинцев , Николай Лебедев , Алексей Сидоров , Илья Куликов , Федор Бондарчук
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