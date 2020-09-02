Друг Цоя прокомментировал скандал с фильмом Учителя

Режиссер и друг Виктора Цоя Рашид Нугманов, снявший в свое время картину "Игла" с участием музыканта, усмотрел в действиях Алексея Учителя нарушение профессиональной этики.
По его словам, режиссер нарушает "непреложное правило любого кинематографиста", согласно которому для запуска фильма в производство необходимо получить согласие правообладателей. Как отметил в своем Facebook Нугманов, ему было известно о несогласии близких музыканта со сценарием фильма "Цой".
Кроме того, режиссер указал на недопустимость использования деталей жизни реальных личностей в придуманном произведении. Он заявил, что говорил об этом ранее с Алексеем Учителем, после чего тот заменил в картине некоторые имена, в которых, по мнению Нугманова, все равно угадываются настоящие люди.
Друг музыканта вспомнил, что во время съемок фильма "Игла Remix" (картины, базирующейся на оригинальном фильме Нугманова с участием Виктора Цоя) он подписал с наследниками певца все необходимые документы, а также произвел необходимые выплаты.
"Без всякой ссылки на многолетнюю дружбу. Этика есть этика",
— подытожил режиссер.
Как отметил Нугманов, его мнение не относится к самому фильму, который "возможно будет шедевром". Он уточнил, что эти слова касаются исключительно недопустимости "игры с теми, кто отвечает за собственную жизнь или жизнь своих усопших близких".
Ранее сын Виктора Цоя Александр написал в Facebook, что направил президенту Владимиру Путину письмо с просьбой запретить выход фильма "Цой" в широкий российский прокат. Он заявил, что также обращался в Минкультуры. В ведомстве позже заявили, что письмо сына музыканта к ним не поступало.