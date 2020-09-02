Друг Цоя прокомментировал скандал с фильмом Учителя

По его словам, режиссер нарушает "непреложное правило любого кинематографиста", согласно которому для запуска фильма в производство необходимо получить согласие правообладателей. Как отметил в своем Facebook Нугманов, ему было известно о несогласии близких музыканта со сценарием фильма "Цой".

Кроме того, режиссер указал на недопустимость использования деталей жизни реальных личностей в придуманном произведении. Он заявил, что говорил об этом ранее с Алексеем Учителем, после чего тот заменил в картине некоторые имена, в которых, по мнению Нугманова, все равно угадываются настоящие люди.

Друг музыканта вспомнил, что во время съемок фильма "Игла Remix" (картины, базирующейся на оригинальном фильме Нугманова с участием Виктора Цоя) он подписал с наследниками певца все необходимые документы, а также произвел необходимые выплаты.

"Без всякой ссылки на многолетнюю дружбу. Этика есть этика",

— подытожил режиссер.

Как отметил Нугманов, его мнение не относится к самому фильму, который "возможно будет шедевром". Он уточнил, что эти слова касаются исключительно недопустимости "игры с теми, кто отвечает за собственную жизнь или жизнь своих усопших близких".