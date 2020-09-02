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Самые лучшие горячие фильмы с Моникой Белуччи 

Елизавета Назарова 5 часов назад
Итальянская актриса Моника Белуччи и в свои 55 лет продолжает будоражить поклонников. Она остается символом женственности и привлекательности. "Рамблер" собрал самые горячие фильмы с актрисой.

"Малена" (2000)

Драматический фильм рассказывает о том, как общество может вешать ярлыки на человека, не зная о его настоящей жизни. Главной героиней картины стала девушка Малена, которая проводила своего супруга на войну и осталась жить с отцом. Из-за ее красоты мужчины не берут ее на работу, а женщины распускают слухи о ее распущенности. В конце концов девушку доводят до того, что она сама начинает вести тот образ жизни, который ей приписывали в маленьком городке. 36-летняя Белуччи сыграла 27-летнюю девушку, а кадры из фильмы с актрисой до сих пор будоражат фанатов.

"Необратимость" (2002)

Кадр из фильма "Необратимость"
Действие фильма разворачивается в течение одного дня, а события показаны в обратном хронологическом порядке и рассказывают о жизни двух супругов. Фильм получил скандальную известность из-за некоторых сцен. Лента настолько шокировала сидящих в зале, что некоторые зрители покинули премьерный показ и обратились за медицинской помощью, а оставшиеся падали в обморок.

«За 25 лет моей службы такого на Каннском фестивале ещё не было. Некоторые сцены этого фильма невыносимо смотреть даже нам, профессионалам», — заявил пресс-секретарь пожарной части Канн.

Во время съемок Белуччи пришлось по-настоящему раздеваться в кадре. Сама она рассказывала, что съемки были очень сложными для нее, но ее спасло то, что на съемочной площадке был ее супруг Венсан Кассель.

"Сколько ты стоишь?" (2005)

Кадр из фильма "Сколько ты стоишь?"
Главный герой картины выигрывает в лотерею крупную сумму денег и отправляется к женщине легкого поведения, чтобы пригласить ее жить к себе за плату. Она соглашается, но врач главного героя настаивает на том, что из-за красивой женщины у него может остановиться сердце. В итоге врач, увидев девушку легкого поведения без одежды, погибает сам, а после похорон появляется ее бывший мужчина. Он забирает девушку обратно, но та понимает, что влюблена в другого. Запутанная итальянская драма, в которой Белуччи сыграла главную роль ночной бабочки.
Комментарии 1
Фильмы , Видео , Сколько ты стоишь? , Малена , Необратимость , Моника Белуччи , Венсан Кассель
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