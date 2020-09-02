Друг Цоя высказался о скандале вокруг фильма Учителя 

По словам Нугманова, Учитель нарушает "непреложное правило любого кинематографиста", согласно которому для запуска картины в производство необходимо получить согласие правообладателей. На своей странице в Facebook Нугманов вспомнил, что близкие лидера группы "Кино" не одобрили сценарий фильма "Цой".

Вдобавок к этому, режиссер указал на недопустимость использования деталей жизни реальных личностей в придуманном произведении. Нугманов отметил, что говорил об этом ранее с Учителем, после чего тот заменил в киноленте некоторые имена. Однако, по мнению создателя "Иглы", в них все равно угадываются реальные люди.

При этом друг Цоя подчеркнул, что он не критикует сам фильм, который "возможно будет шедевром". Нугманов отметил, что его слова касаются лишь недопустимости "игры с теми, кто отвечает за собственную жизнь или жизнь своих усопших близких".