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Друг Цоя высказался о скандале вокруг фильма Учителя 

Мира Маркина 4 часа назад
Режиссер и друг Виктора Цоя Рашид Нугманов, снявший фильм "Игла" с участием музыканта, негативно высказался о новом проекте Алексея Учителя.
По словам Нугманова, Учитель нарушает "непреложное правило любого кинематографиста", согласно которому для запуска картины в производство необходимо получить согласие правообладателей. На своей странице в Facebook Нугманов вспомнил, что близкие лидера группы "Кино" не одобрили сценарий фильма "Цой".
Вдобавок к этому, режиссер указал на недопустимость использования деталей жизни реальных личностей в придуманном произведении. Нугманов отметил, что говорил об этом ранее с Учителем, после чего тот заменил в киноленте некоторые имена. Однако, по мнению создателя "Иглы", в них все равно угадываются реальные люди.
При этом друг Цоя подчеркнул, что он не критикует сам фильм, который "возможно будет шедевром". Нугманов отметил, что его слова касаются лишь недопустимости "игры с теми, кто отвечает за собственную жизнь или жизнь своих усопших близких".
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что учитель рассказал, как Асмус согласилась сыграть девушку из секс-чата.
Комментарии
Фильмы , Видео , Игла , Виктор Цой , Алексей Учитель , Рашид Нугманов
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