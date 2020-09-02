Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Порнозвезда поделилась своими кошмарами 

Lenta.ru и ещё 1 3 часа назад
Порнозвезда поделилась своими кошмарами
Фото: Globallookpress.com
Американская порноактриса Сири Дал (Siri Dahl) поделилась своими кошмарами. По словам звезды фильмов для взрослых, она очень боится, что платформа OnlyFans, на которой можно распространять откровенные фотографии и видео по платной подписке, запретит зарабатывать секс-работникам, пишет The Wrap.
По словам актрисы, OnlyFans регулярно меняет пользовательское соглашение, что пугает других представителей индустрии.

«Настоящие кошмары — это то, что они, к примеру, запретят секс-работникам использовать свою платформу. Как будто сразу перейдут к цензуре», — призналась Дал.

Порнозвезда подчеркнула, что OnlyFans не сможет существовать без порно. По ее мнению, платформа была создана для секс-работников и стала популярной благодаря им. При этом Дал отметила, что OnlyFans берет с пользователей комиссию: они отдают компании 20 процентов своего заработка.
Ранее бывшая звезда фильмов Disney Белла Торн собрала с фанатов два миллиона долларов на сайте OnlyFans и отказалась выкладывать интимную фотографию. Актриса отправила поклонникам снимок, на котором она в купальнике. При этом ее фанаты утверждают, что она обещала сфотографироваться без одежды, и требуют вернуть деньги.
Видео дня. Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
Последние новости
Прокуратура Германии отказалась признать дело Навального особым случаем Прокуратура Германии отказалась признать дело Навального особым случаем Сурков в стихах описал свой рай без кокаина Сурков в стихах описал свой рай без кокаина Партнер Фургала признался в организации убийств Партнер Фургала признался в организации убийств
Комментарии
Фильмы , Белла Торн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
Бесстыдные клипы, которые сегодня не пустили бы на ТВ
Бесстыдные клипы, которые сегодня не пустили бы на ТВ
Российский боевик возглавил прокат в России и СНГ
Российский боевик возглавил прокат в России и СНГ
Видео
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
02:41
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
Фильмы
Самые нелепые ошибки в мультфильмах
12:05
Самые нелепые ошибки в мультфильмах
Фильмы
Главные советские красавицы кино
02:57
Главные советские красавицы кино
Актеры
Кем стали дети из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»
03:36
Кем стали дети из фильма «Мэри Поппинс, до свидания»
Актеры Фильмы
Каким вырос правнук Мордюковой и Тихонова
04:04
Каким вырос правнук Мордюковой и Тихонова
Актеры
Как бывший заключенный стал героем спецслужб
37:36
Как бывший заключенный стал героем спецслужб
Фильмы
Лучшие сериалы-триллеры, от которых вспотеют ладони
00:45
Лучшие сериалы-триллеры, от которых вспотеют ладони
Сериалы
Друг Цоя высказался о скандале вокруг фильма Учителя
01:50
Друг Цоя высказался о скандале вокруг фильма Учителя
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение