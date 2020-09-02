Порнозвезда поделилась своими кошмарами 

Американская порноактриса Сири Дал (Siri Dahl) поделилась своими кошмарами. По словам звезды фильмов для взрослых, она очень боится, что платформа OnlyFans, на которой можно распространять откровенные фотографии и видео по платной подписке, запретит зарабатывать секс-работникам, пишет The Wrap.

По словам актрисы, OnlyFans регулярно меняет пользовательское соглашение, что пугает других представителей индустрии.

«Настоящие кошмары — это то, что они, к примеру, запретят секс-работникам использовать свою платформу. Как будто сразу перейдут к цензуре», — призналась Дал.

Порнозвезда подчеркнула, что OnlyFans не сможет существовать без порно. По ее мнению, платформа была создана для секс-работников и стала популярной благодаря им. При этом Дал отметила, что OnlyFans берет с пользователей комиссию: они отдают компании 20 процентов своего заработка.