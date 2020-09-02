Лучшие фильмы про поваров

Многие любят вкусно поесть в модном заведении. Но что может быть приятнее, чем заглянуть за закрытую дверь кухни шикарного ресторана. Ведь никогда не знаешь, чему там можно научиться. «Рамблер» сделал подборку кино, после просмотра которого вам обязательно захочется приготовить что-нибудь новенькое.

Кулинарная комедия «Шеф» Даниэля Коэна сталкивает на экране молодой талант со звездой всех гастрономических справочников, и от такого соприкосновения искры сыплются похлеще, чем из-под точильного колеса. Роль звезды парижской кухни досталась здесь Жану Рено , актеру, умело сочетающему комедийные образы с геройскими персонажами экшен-боевиков. В «Шефе», впрочем, никого убивать не пришлось, разве что резво пошинковать салат громадным кухонным ножом, которому позавидовал бы сам Мачете.

Чуть ли не первый и не единственный российский «вкусный» фильм. Снятый, правда, по мотивам сериала. Модный столичный ресторан «Клод Моне» процветает. Именно здесь, в родном заведении Вика и Максим хотят отпраздновать долгожданную свадьбу. Но планы меняются, когда в ресторане назначают переговоры Президентов России и Франции! Команда ресторана терпит фиаско и вынуждена отправиться в «изгнание» — в Париж. Французская кухня, кипящие страсти и даже ресторанный критик — в этом фильме есть почти все артибуты food-ленты.

Карл — очень талантливый кулинар. Он любит свою работу, и приготовление блюд для него является смыслом жизни. Уже много лет он работает шеф-поваров в одном элитном ресторане. Однажды Карл становится жертвой недоразумения, в результате которого его увольняют. Ресторан стал для него вторым домом, а коллеги — второй семьей. В тот момент, когда Карл уже совершенно отчаивается и не знает, что ему делать дальше, в голове его рождается банальная, на первый взгляд, идея. Он решает открыть свой собственный бизнес — ресторан на колесах

«Приятного аппетита!»

Главный герой этой картины — талантливый испанский повар Даниэль, пытающийся найти свое место в центре Европы Цюрихе. Амбиции, умения и изобретательность стремительно возвышают Даниэля над сослуживцами в уютном ресторане, но на пользу общению такой взлет не идет. И особенно тяжело даются Даниэлю шаги навстречу красавице Ханне, сомелье этого же ресторана. Там, где испанский темперамент придает блюдам остроту и пикантность, он же становится помехой на пути к личному счастью.

Семья индийских эмигрантов, которых судьба забросила в маленький городок в Провансе, решает открыть кафе с восточной кухней… прямо напротив знаменитого на всю округу ресторана «Плакучая ива», бастиона французских кулинарных традиций, хозяйка которого, Мадам Малори, больше всего на свете гордится тем, что её заведение удостоено звезды «Мишлена». Поначалу Мадам Малори не скрывает своей брезгливости шумными соседями и их экзотическими привычками, но постепенно война за клиентов между двумя ресторанами сменяется шатким перемирием, особенно, когда выясняется, что юный повар-эмигрант Хассан является обладателем совершенного вкуса, и рецепты французской кухни покоряются ему также легко, как секреты индийских пряностей.