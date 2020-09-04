Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Трилогии, которым не суждено получить продолжение 

Елена Красовская 6 часов назад
Ролик рассказывает о трилогиях, которые определённо не превратятся в тетралогии. Нередко успешный фильм, который публика приняла с восторгом, получает продолжение, затем третью часть, а потом и вовсе превращается в долгоиграющую франшизу. В других случаях создатели ограничиваются лишь трилогией и, несмотря на просьбы поклонников, отказываются снимать продолжения. Смотрите видео и узнайте, с какими полюбившимися героями аудитория больше не встретится.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Роберт Дауни-младший заявил об уходе из Marvel.
Фильмы , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рабство и кошки: абсолютно правдивые фильмы о Турции
Рабство и кошки: абсолютно правдивые фильмы о Турции
Какие фильмы смотреть, если все надоело
Какие фильмы смотреть, если все надоело
Что на самом деле стало причиной гибели Быкова
Что на самом деле стало причиной гибели Быкова
Видео
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
02:41
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
Фильмы
Сцены из сериала «Офис», которые не показали зрителям
11:43
Сцены из сериала «Офис», которые не показали зрителям
Сериалы
Почему Рыбников считал, что ему не повезло
44:12
Почему Рыбников считал, что ему не повезло
Актеры
Трилогии, которым не суждено получить продолжение
19:02
Трилогии, которым не суждено получить продолжение
Фильмы
Киношные психи, влюбившие в себя зрителей
11:22
Киношные психи, влюбившие в себя зрителей
Фильмы
Голливудские звезды сомнительной красоты
05:44
Голливудские звезды сомнительной красоты
Актеры
Почему дочь Артмане так похожа на Матвеева
26:06
Почему дочь Артмане так похожа на Матвеева
Актеры
Советские актрисы, сменившие профессию на пике славы
02:51
Советские актрисы, сменившие профессию на пике славы
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение