Трилогии, которым не суждено получить продолжение 

Ролик рассказывает о трилогиях, которые определённо не превратятся в тетралогии. Нередко успешный фильм, который публика приняла с восторгом, получает продолжение, затем третью часть, а потом и вовсе превращается в долгоиграющую франшизу. В других случаях создатели ограничиваются лишь трилогией и, несмотря на просьбы поклонников, отказываются снимать продолжения. Смотрите видео и узнайте, с какими полюбившимися героями аудитория больше не встретится.