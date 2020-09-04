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Российский фильм заинтересовал американских зрителей 

Lenta.ru 1 час назад
Российский фильм заинтересовал американцев
Фото: Кадр из фильма «Спутник»
Российский фильм «Спутник», прозванный кинокритиками ремейком ленты «Чужой» Ридли Скотта, вырвался в американский топ iTunes. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Ранее дебютная лента Егора Абраменко прокатывалась в кинотеатрах США. Попав в каталог iTunes, картина заняла первое место в категории «Хоррор» и пятое в разделе «Кино». До этого ни один российский фильм не оказывался в топ-5 американского сервиса и тем более не возглавлял его.

«Права на прокат картины в США приобрела компания IFC Films», — рассказал Михаил Врубель, продюсер студии «Водород».

«Коллеги внимательно подошли к маркетингу, представили "Спутник" инфлюенсерам, от которых фильм получил невероятные отзывы», — поделился Врубель. По словам продюсера, к ним уже обратились голливудские компании с предложениями о создании ремейка.
Продюсер Hype Film Илья Стюарт отметил серьезный интерес к ленте у фестивалей.

«На сегодняшний день "Спутник" был представлен на более чем 13 международных фестивалях, включая Tribeca. Это обещает долгую жизнь фильму», — рассказал Стюарт.

18 сентября картина Егора Абраменко появится в кинотеатрах Боливии, Эквадора и Мексики. В ноябре 2020 года запланирован релиз в Австралии и Новой Зеландии. Российская премьера фильма состоялась в апреле 2020 года в онлайн-кинотеатре more.tv.
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Комментарии
Фильмы , Чужой , Скотт Ридли , Илья Стюарт , Егор Абраменко , Михаил Врубель , Lenta.ru
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