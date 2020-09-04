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Советские фильмы, в которых использовался один реквизит 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Советское кино, в котором был одинаковый реквизит
Фото: Кадр из фильма «Служебный роман»
В советских фильмах довольно часто использовался один и тот же реквизит. «Рамблер» несколько картин с одними и теми же предметами или одеждой.

Мужская клетчатая рубашка

Кадр из фильма «Покровские ворота» и «Любовь и голуби»
В фильме «Покровские ворота» эту рубашку носил исполнитель роли аспиранта Костика Ромина. А уже через два года она оказалась на Леньке, сыне главного героя романтической комедии «Любовь и голуби».

Бархатное платье

Первый раз это платье появилось на Диане де Бельфлор из киноленты «Собака на сене». А через два года наряд примерила актриса Екатерина Райкина, которая исполнила роль Инес в картине «Благочестивая Марта».

Статуя лошади

Пожалуй, это самый известный реквизит «Мосфильма». Свою главную роль скульптура «сыграла» в картине «Служебный роман». Однако это далеко не единственное ее появление на экране. Скульптура также была продемонстрирована в эпизодах таких фильмов, как «Бриллиантовая рука», «Секретная миссия», «Пакет», «Мой ласковый и нежный зверь». И это далеко не весь список.

Зеленая ваза

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию» и «Не может быть!»
Впервые зеленая ваза появилась в эпизоде фильма «Иван Васильевич меняет профессию». А еще через пару лет она «исполнила» свою вторую роль в картине «Не может быть!».
Видео дня. Советские актрисы, сменившие профессию на пике славы
Комментарии 2
Фильмы , Благочестивая Марта , Любовь и голуби , Служебный роман , Иван Васильевич меняет профессию , Бриллиантовая рука , Собака на сене , Екатерина Райкина
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