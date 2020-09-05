Фильмы, которые предсказали реальные события 

Иногда может казаться, что сценаристы и режиссеры могут предсказывать будущее. Некоторые события, которые были показаны в кинолентах, спустя несколько лет действительно случились в реальной жизни. «Рамблер» расскажет о некоторых фильмах, которые предсказали будущее.

В одном из кадров на экране монитора виден список осужденных граждан. Среди всех имен было Скот Петтерсон. Спустя 10 лет в США действительно был арестован некий Скот Петтерсон. Он был обвинен в убийстве беременной жены. И все это случилось в штате Калифорния, там же, где и происходило действие фильма.

Кадр из фильма «Заражение»

По сюжету, так называемый «нулевой пациент» заразился в Гонконге. Вирус передался от летучей мыши человеку через свинью. Туристы, в свою очередь, немедленно разнесли его по всему миру. Ничего не напоминает? COVID-19 появился примерно по такому же сценарию.

«Вне подозрений»

Кадр из фильма «Вне подозрений»

Кристофер Рив исполнил роль полицейского Демпси Кейна. По сюжету, после того, как его ранили на работе, он стал инвалидом, прикованным к кровати. По чудовищному стечению обстоятельств, спустя некоторое время после выхода фильма, актер попал в аварию. Кристофер повредил позвоночник, и стал инвалидом до конца жизни.