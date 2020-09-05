Что посмотреть, если нравится «Джон Уик» 

Выход четвертой части фильма «Джон Уик» запланирован лишь на 2022 год. И если у вас нет сил ждать премьеры, то «Рамблер» сделал подборку картин для тех, кому так понравился герой Киану Ривза

Кадр из фильма «Великий уравнитель»

По сюжету, морской пехотинец и оперативник ради своей умершей жены оставил свое боевое прошлое позади. Теперь он живет в Бостоне обычной жизнью сотрудника хозяйственного магазина. Однако всего один случай вынудил героя прекратить добровольную отставку, и начать самостоятельные поиски правосудия. Главную роль в фильме исполнил Дензел Вашингтон.

Кадр из фильма «Отчаянный»

«Адреналин»

Кадр из фильма «Адреналин»