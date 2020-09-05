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Что посмотреть, если нравится «Джон Уик» 

Анастасия Иванова 1 час назад
Что посмотреть, если нравится «Джон Уик»
Фото: Кадр из фильма «Джон Уик»
Выход четвертой части фильма «Джон Уик» запланирован лишь на 2022 год. И если у вас нет сил ждать премьеры, то «Рамблер» сделал подборку картин для тех, кому так понравился герой Киану Ривза.

«Великий уравнитель»

Кадр из фильма «Великий уравнитель»
По сюжету, морской пехотинец и оперативник ради своей умершей жены оставил свое боевое прошлое позади. Теперь он живет в Бостоне обычной жизнью сотрудника хозяйственного магазина. Однако всего один случай вынудил героя прекратить добровольную отставку, и начать самостоятельные поиски правосудия. Главную роль в фильме исполнил Дензел Вашингтон.

«Отчаянный»

Кадр из фильма «Отчаянный»
«Отчаянный — продолжение фильма «Музыкант». По приказу человека, называющего себя Бучо, была убита возлюбленная главного героя. И теперь в футляре музыканта больше нет гитары, сейчас там только оружие. Главные роли в картине исполнили Антонио Бандерас и Сальма Хайек. В 2003 году вышло продолжение фильма — «Однажды в Мексике: Отчаянный 2».

«Адреналин»

Кадр из фильма «Адреналин»
Наемного убийцу отравили редким китайским ядом. Отрава начинает действовать немедленно, когда его пульс находится ниже определенной отметки. И теперь герою предстоит найти противоядие и отомстить отравителям. Главную роль в картине исполнил герой множества боевиков Джейсон Стэйтем. В 2009 году вышло продолжение фильма — «Адреналин: Высокое напряжение».
Комментарии
Фильмы , Отчаянный , Адреналин: Высокое напряжение , Великий уравнитель , Однажды в Мексике: Отчаянный 2 , Музыкант , Джон Уик , Антонио Бандерас , Сальма Хайек , Киану Ривз , Джейсон Стэйтем
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