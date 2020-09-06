Что посмотреть, если нравятся фильмы о зомби 

За всю историю кинематографа были сняты десятки фильмов про зомби. И если вы из числа тех, кому нравятся картины про восставших из могил мертвецов, то «Рамблер» сделал подборку.

«Я — легенда»

Военный врач, роль которого исполнил Уилл Смит , живет в опустошенном городе. Единственный его друг — верный пес. Некоторое время назад эпидемия неизвестного вируса превратила половину человечества в зомби. Ночами главный герой пытается выжить, а днем найти лекарство.

Кадр из фильма «28 дней спустя»

Джим настолько долго был в коме, что пропустил начало апокалипсиса. Придя в себя, он обнаружил, что страна охвачена эпидемией. Ему удалось выяснить, что неизвестный вирус способен превратить людей в самых настоящих убийц. Главному герою предстоит добраться до убежища. Однако со временем он поймет, что выжившие не менее опасны, чем зомби. Спустя пять лет после выхода фильма появилось продолжение — «28 недель спустя»

Кадр из фильма «Гордость и предубеждение и зомби»