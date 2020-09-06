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Что посмотреть, если нравятся фильмы о зомби 

Анастасия Иванова 5 часов назад
Что посмотреть, если нравятся фильмы о зомби
Фото: Кадр из фильма «Я — легенда»
За всю историю кинематографа были сняты десятки фильмов про зомби. И если вы из числа тех, кому нравятся картины про восставших из могил мертвецов, то «Рамблер» сделал подборку.

«Я — легенда»

Военный врач, роль которого исполнил Уилл Смит, живет в опустошенном городе. Единственный его друг — верный пес. Некоторое время назад эпидемия неизвестного вируса превратила половину человечества в зомби. Ночами главный герой пытается выжить, а днем найти лекарство.

«28 дней спустя»

Кадр из фильма «28 дней спустя»
Джим настолько долго был в коме, что пропустил начало апокалипсиса. Придя в себя, он обнаружил, что страна охвачена эпидемией. Ему удалось выяснить, что неизвестный вирус способен превратить людей в самых настоящих убийц. Главному герою предстоит добраться до убежища. Однако со временем он поймет, что выжившие не менее опасны, чем зомби. Спустя пять лет после выхода фильма появилось продолжение — «28 недель спустя».

«Гордость и предубеждение и зомби»

Кадр из фильма «Гордость и предубеждение и зомби»
Фильм является пересказом знаменитого романа «Гордость и предубеждение» Джейн Остин. Только в сюжет добавили противостояние с зомби. Элизабет Беннет и ее сестры, живущие в Англии XIX века, все еще постоянно слышат о том, что им следует найти себе мужей. Однако девушкам вовсе не до мужчин, поскольку вокруг идет война с зомби. Чтобы победить, сестрам пришлось в совершенстве научиться убивать монстров.
Комментарии
Фильмы , 28 недель спустя , Гордость и предубеждение и зомби , 28 дней спустя , Гордость и предубеждение , Уилл Смит
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