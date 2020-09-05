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Названа лучшая музыка для кино 

Александра Нечаева 8 часов назад
Названа лучшая музыка для кино
Фото: Кадр из фильма "Список Шиндлера"
Зрители определили, в каком фильме звучит лучшая музыка.
Популярные британские радиостанции Classic FM и Radio Times провели опрос среди своих слушателей с целью определить лучшую музыку к фильму. Для оценки было предложено множество саундтреков к знаменитым картинам. По итогам голосования первое место с большим отрывом заняла музыкальная композиция к фильму Стивена Спилберга «Список Шиндлера».
Этот известный саундтрек давно завоевал не только народную любовь, но и был удостоен престижных премий, в числе которых «Оскар» и BAFTA.
В десятку лучших саундтреков помимо прочих также вошли музыкальные композиции к фильмам «Гладиатор», «Властелин колец» и «Миссия».
Ранее «Рамблер» писал о том, что российский фильм возглавил американский рейтинг.
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Фильмы , Оскар , Гладиатор , Список Шиндлера , Стивен Спилберг
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