Названа лучшая музыка для кино 

Зрители определили, в каком фильме звучит лучшая музыка.

Популярные британские радиостанции Classic FM и Radio Times провели опрос среди своих слушателей с целью определить лучшую музыку к фильму. Для оценки было предложено множество саундтреков к знаменитым картинам. По итогам голосования первое место с большим отрывом заняла музыкальная композиция к фильму Стивена Спилберга «Список Шиндлера».

Этот известный саундтрек давно завоевал не только народную любовь, но и был удостоен престижных премий, в числе которых «Оскар» и BAFTA.

В десятку лучших саундтреков помимо прочих также вошли музыкальные композиции к фильмам «Гладиатор», «Властелин колец» и «Миссия».