Больше реализма: режиссер «Мулан» объяснила, почему в фильме не будет дракона

В «Мулан» же киношники решили привнести больше реализма. Главной героине, которая решила выдать себя за мужчину и пойти в армию, придется самой налаживать отношения с другими солдатами, а не полагаться на помощь мифических существ. Об этом режиссер фильма Ники Каро на днях рассказала каналу USA Today. По ее словам, дракончик Мушу привнес в историю юмор и легкость, которые так были нужны мультфильму, но картина с живыми актерами требует больше реализма и драматизма. Поэтому зрители получат новую версию «Мулан». У нее будет на одного друга меньше, зато прибавится один враг - ведьма из армии захватчиков.