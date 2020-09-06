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Лучшие фильмы с актерами из «Игры престолов» 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Лучшие фильмы с актерами из «Игры престолов»
Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Последний сезон сериала «Игра престолов» вышел в 2019 году. И если вы уже успели соскучиться по любимым героям, то «Рамблер» сделал подборку лучших фильмов с актерами из популярного проекта.

Эмилия Кларк — «До встречи с тобой»

Кадр из фильма «До встречи с тобой»
Фильм снят на основе одноименного романа Джоджо Мойес. По сюжету, девушка по имени Лу Кларк вынуждена искать новое место работы. И по счастливой случайности ей предлагают стать хорошо оплачиваемой сиделкой для некого Уилла Тернера. Некоторое время назад мужчину сбил мотоциклист. Полученные травмы приковали его к инвалидной коляске. Во время первой встречи Лу и Уилл еще не знали, насколько сильно изменят жизни друг друга.

Кит Харингтон — «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»

Кадр из фильма «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»
В центре сюжета — американский актер Джон Донован. Ради карьеры он вынужден скрывать свою нетрадиционную ориентацию. И единственное, что его успокаивает — переписка с 11-летним поклонником из Англии. Спустя время об этом становится известно прессе, что спровоцировало бурную реакцию общественности и породило множество слухов вокруг обеих персон.

Питер Динклэйдж — «Вспомнить заново»

Кадр из фильма «Вспомнить заново»
Гордон придумал прибор, который может записывать и воспроизводить воспоминания. Однако он умирает ровно за день до представления своего изобретения всему миру. Чтобы найти убийцу, детектив Сэм, роль которого исполнил Питер Динклэйдж, вынужден прибегнуть к помощи разработки ученого.

Софи Тернер — «Люди Икс: Темный Феникс»

Кадр из фильма «Люди Икс: Темный Феникс»
«Темный феникс» — 12 фильм киносерии «Люди Икс». Картина рассказывает историю Джин Грей. Во время одной из спасательных операций девушка оказывается поражена некой космической силой, которая превращает ее в самого могущественного мутанта. После этого Джин раскалывает Людей Икс и угрожает уничтожить все человечество.
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Фильмы , Люди Икс: Тёмный Феникс , Люди Икс , Игра престолов , До встречи с тобой , Питер Динклэйдж , Софи Тернер , Эмилия Кларк
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