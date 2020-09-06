Лучшие фильмы с актерами из «Игры престолов» 

Последний сезон сериала «Игра престолов» вышел в 2019 году. И если вы уже успели соскучиться по любимым героям, то «Рамблер» сделал подборку лучших фильмов с актерами из популярного проекта.

Кадр из фильма «До встречи с тобой»

Фильм снят на основе одноименного романа Джоджо Мойес. По сюжету, девушка по имени Лу Кларк вынуждена искать новое место работы. И по счастливой случайности ей предлагают стать хорошо оплачиваемой сиделкой для некого Уилла Тернера. Некоторое время назад мужчину сбил мотоциклист. Полученные травмы приковали его к инвалидной коляске. Во время первой встречи Лу и Уилл еще не знали, насколько сильно изменят жизни друг друга.

Кит Харингтон — «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»

Кадр из фильма «Смерть и жизнь Джона Ф. Донована»

В центре сюжета — американский актер Джон Донован. Ради карьеры он вынужден скрывать свою нетрадиционную ориентацию. И единственное, что его успокаивает — переписка с 11-летним поклонником из Англии. Спустя время об этом становится известно прессе, что спровоцировало бурную реакцию общественности и породило множество слухов вокруг обеих персон.

Кадр из фильма «Вспомнить заново»

Гордон придумал прибор, который может записывать и воспроизводить воспоминания. Однако он умирает ровно за день до представления своего изобретения всему миру. Чтобы найти убийцу, детектив Сэм, роль которого исполнил Питер Динклэйдж, вынужден прибегнуть к помощи разработки ученого.

Кадр из фильма «Люди Икс: Темный Феникс»