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Роберт Паттинсон сорвал съемки «Бэтмена» 

Russianshowbiz.info 2 часа назад
Роберт Паттинсон сорвал съемки «Бэтмена»
Фото: Russianshowbiz.info
Съемки нового блокбастера о похождениях Бэтмена снова приостановлены, на этот раз в связи с заболеванием исполнителя главной роли.
Прессе стало известно, что у Роберта Паттинсона выявили COVID-19, передает Vanity Fair. В результате актера поместили на карантин, а съемки нового «Бэтмена» остановили всего через несколько дней после их возобновления. Теперь Колин Фаррелл, Зои Кравиц и другие задействованные в картине артисты проходят тестирование на коронавирус.
В первый раз съемочный процесс был приостановлен в марте 2020-го из-за пандемии, на тот момент удалось отснять примерно четверть материала. Показать зрителям новый фильм создатели хотели в октябре 2021 года, теперь же неизвестно, на какую дату будет перенесена премьера.
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Фильмы , Бэтмен , Колин Фаррелл , Роберт Паттинсон
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