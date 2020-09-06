Роберт Паттинсон сорвал съемки «Бэтмена» 

Съемки нового блокбастера о похождениях Бэтмена снова приостановлены, на этот раз в связи с заболеванием исполнителя главной роли.

Прессе стало известно, что у Роберта Паттинсона выявили COVID-19, передает Vanity Fair. В результате актера поместили на карантин, а съемки нового «Бэтмена» остановили всего через несколько дней после их возобновления. Теперь Колин Фаррелл , Зои Кравиц и другие задействованные в картине артисты проходят тестирование на коронавирус.

В первый раз съемочный процесс был приостановлен в марте 2020-го из-за пандемии, на тот момент удалось отснять примерно четверть материала. Показать зрителям новый фильм создатели хотели в октябре 2021 года, теперь же неизвестно, на какую дату будет перенесена премьера.