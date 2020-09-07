«Союзмультфильм» выпустит сериал по Донцовой

"Мы сегодня собрались, чтобы презентовать наше первое партнерство с платформой Premier. Это новый детективный сериал студии "Союзмультфильм" "Тайны медовой долины". Раньше были попытки делать детективные истории, например, "История одного преступления" Федора Хитрука имеет элементы детектива. В нашем случае это детектив и комедия. Вообще жанр детского детектива, как в книгах, так и в кино в последнее время был незаслуженно забыт. Мы его хотим возрождать",