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«Союзмультфильм» выпустит сериал по сценарию Донцовой 

ТАСС и ещё 8 1 час назад
«Союзмультфильм» выпустит сериал по Донцовой
Фото: РИА Новости
"Союзмультфильм" планирует развивать жанр детского детектива, премьера мультфильма "Тайны медовой долины", созданного при участии писательницы Дарьи Донцовой, состоится на онлайн-платформе Premier 19 сентября. Об этом рассказала на пресс-конференции в ТАСС председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

"Мы сегодня собрались, чтобы презентовать наше первое партнерство с платформой Premier. Это новый детективный сериал студии "Союзмультфильм" "Тайны медовой долины". Раньше были попытки делать детективные истории, например, "История одного преступления" Федора Хитрука имеет элементы детектива. В нашем случае это детектив и комедия. Вообще жанр детского детектива, как в книгах, так и в кино в последнее время был незаслуженно забыт. Мы его хотим возрождать",

— сказала Слащева.
По словам председателя правления студии, мультфильм рассчитан на аудиторию от 4 до 6 лет. Он создан по сценарию Дарьи Донцовой с применением технологии, основанной на игровом движке (используется при создании компьютерных игр), что позволяет ускорить производственный цикл. В будущем по мотивам мульсериала планируется создать полнометражный фильм.
Мультфильм выходит в рамках стратегического партнерства с Premier (входит в холдинг "Газпром-медиа"). Соглашение о сотрудничестве онлайн-платформа и киностудия заключили в начале августа. Видеосервис получил права на показ мультфильмов "золотой коллекции" студии, а также новых проектов.

"Кроме этого (мультфильма "Тайны медовой долины" — прим. ТАСС), у нас [будет] еще два совместных анимационных проекта",

— поделилась Слащева.

"Наше сотрудничество рассчитано на несколько лет. Как лицензионное, так и сопродюсерство. "Тайны медовой долины" появятся у нас 19 сентября, мы покажем сразу два первых эпизода. Дальше будем премьерить все 52 серии мультфильма",

— рассказал генеральный директор видеоплатформы Premier Иван Гродецкий.
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Фильмы , История одного преступления , Федор Хитрук , Юлиана Слащева , Дарья Донцова , Газпром-медиа , ИТАР-ТАСС
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