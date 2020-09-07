Самые скандальные фильмы XXI века 

За два десятилетия нового века кинематограф не только удивлял, но и возмущал общественность. «Рамблер» вспомнил несколько таких кинолент.

Драматический триллер Гаспара Ноэ с великолепной Моникой Беллуччи стал сенсацией Канского кинофестиваля. Зрители падали в обморок, а критики признавались, что даже им выдержать это зрелище было непросто. Тринадцать эпизодов фильма смонтированы в обратном порядке. Сцена жестокого насилия над героиней Моники Беллуччи и зверского убийства посетителя ночного клуба произвели такое впечатление на смотревших, что некоторым понадобилась помощь медиков.

«Страсти Христовы»

Евангельская драма Мела Гибсона вызывала бурное обсуждение среди верующих всех конфессий. В конце концов католики и православные успокоились и даже вполне благосклонно приняли фильм. Зато возмутились израильтяне, которые обвинили режиссера в антисемитизме. Всплеска подобных настроений опасались и в некоторых мусульманских странах. Поэтому, например, в Малайзии фильм показали только христианам, а билеты продавались в церквях. Кстати, картина снята на древних языках — арамейском, иврите и латыни.

Кадр из фильма "Жизнь Адель"

«Жизнь Адель» (2013)

Мелодрама Абделатифа Кешиша смутила и зрителей, и даже некоторых критиков. Впервые на экране история первой любви студентки и старшеклассницы была рассказана настолько искренне и с пикантными сценами.

Расселом Кроу и Блокбастер Даррена Аронофски с Энтони Хопкинсом Эммой Уотсон лишь приблизительно рассказал историю ветхозаветного пророка и всемирного потопа. Как ни странно, вольности изложения не вызвали нареканий среди христиан и иудеев, но серьезно задели мусульман. Ведь ислам запрещает изображать пророков в любом виде. В Индонезии, Малайзии, Катаре, Бахрейне и Пакистане фильм к прокату не допустили.

Политический скандал вызвала документальная картина Виталия Манского «В лучах солнца» о жизни школьницы Зин Ми и ее родителей в Пхеньяне. Съемки контролировали северокорейские власти, но режиссер смог тайно снять дополнительный материал и вывезти его из страны. В итоге существуют две версии фильма — одобренная корейской стороной и с авторскими кадрами и комментариями. Естественно, показ второй версии вызвал негативную реакцию властей Северной Кореи.