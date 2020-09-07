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Самые скандальные фильмы XXI века 

Полина Алферова 10 часов назад
Самые скандальные фильмы XXI века
Фото: Кадр из фильма "Матильда"
За два десятилетия нового века кинематограф не только удивлял, но и возмущал общественность. «Рамблер» вспомнил несколько таких кинолент.

«Необратимость» (2002)

Драматический триллер Гаспара Ноэ с великолепной Моникой Беллуччи стал сенсацией Канского кинофестиваля. Зрители падали в обморок, а критики признавались, что даже им выдержать это зрелище было непросто. Тринадцать эпизодов фильма смонтированы в обратном порядке. Сцена жестокого насилия над героиней Моники Беллуччи и зверского убийства посетителя ночного клуба произвели такое впечатление на смотревших, что некоторым понадобилась помощь медиков.

«Страсти Христовы»

Евангельская драма Мела Гибсона вызывала бурное обсуждение среди верующих всех конфессий. В конце концов католики и православные успокоились и даже вполне благосклонно приняли фильм. Зато возмутились израильтяне, которые обвинили режиссера в антисемитизме. Всплеска подобных настроений опасались и в некоторых мусульманских странах. Поэтому, например, в Малайзии фильм показали только христианам, а билеты продавались в церквях. Кстати, картина снята на древних языках — арамейском, иврите и латыни.
Кадр из фильма "Жизнь Адель"

«Жизнь Адель» (2013)

Мелодрама Абделатифа Кешиша смутила и зрителей, и даже некоторых критиков. Впервые на экране история первой любви студентки и старшеклассницы была рассказана настолько искренне и с пикантными сценами.

«Ной» (2014)

Блокбастер Даррена Аронофски с Энтони Хопкинсом, Расселом Кроу и Эммой Уотсон лишь приблизительно рассказал историю ветхозаветного пророка и всемирного потопа. Как ни странно, вольности изложения не вызвали нареканий среди христиан и иудеев, но серьезно задели мусульман. Ведь ислам запрещает изображать пророков в любом виде. В Индонезии, Малайзии, Катаре, Бахрейне и Пакистане фильм к прокату не допустили.

«В лучах солнца» (2015)

Политический скандал вызвала документальная картина Виталия Манского «В лучах солнца» о жизни школьницы Зин Ми и ее родителей в Пхеньяне. Съемки контролировали северокорейские власти, но режиссер смог тайно снять дополнительный материал и вывезти его из страны. В итоге существуют две версии фильма — одобренная корейской стороной и с авторскими кадрами и комментариями. Естественно, показ второй версии вызвал негативную реакцию властей Северной Кореи.

«Матильда»

Ну а самым скандальным российским фильмом, вышедшим в прокат за эти годы, бесспорно, стала «Матильда» Алексея Учителя. Картина о романе балерины Матильды Кшесинской и наследника российского престола Николая Александровича вызвала бурную дискуссию в обществе. Одни критиковали фильм за историческую недостоверность, другие увидели оскорбление религиозных чувств. Ведь Николай причислен к лику святых как мученик.
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Комментарии
Фильмы , Ной , Матильда , В лучах солнца , Необратимость , Энтони Хопкинс , Виталий Манский , Алексей Учитель , Матильда Кшесинская , Рассел Кроу , Мел Гибсон , Эмма Уотсон , Моника Беллуччи , Гаспар Ноэ
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