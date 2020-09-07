Собчак разоблачила секс в кино 

Телеведущая Ксения Собчак во время беседы с актрисой Юлией Снигирь об откровенных съемках в кино пожаловалась на фальшь, которую видит в «сценах соития». Их разговор опубликован на YouTube-канале Собчак.

Снигирь призналась, что не любит сниматься в эротических сценах. Актриса поделилась, что не считает это частью профессии, и добавила, что во множестве картин, которые можно назвать откровенными, не было сцен секса. В частности, она сказала, что с удовольствием посмотрела бы понравившийся ей фильм «Текст» без откровенных сцен. При этом Собчак посчитала их «крутыми» и увидела в них «наглость и сексуальность другого рода».

Они также обсудили фрагмент фильма «Аритмия» . Собчак и Снигирь порассуждали о неправдоподобности откровенной сцены в этой картине.

«Любое соитие в кино, ты должен, простите, вставить. Ты не можешь просто взять и… Там же не ведро, простите, что ты так… И я после этого везде, где я вижу какой-то секс и когда мужчина сразу одним движением так делает, я теперь всегда это вижу и я в этом вижу ужасную фальшь»,

— поделилась ведущая.

В ответ на разоблачение Снигирь сказала, что не обращает внимания на такие детали при просмотре фильмов.