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Собчак разоблачила взрослые сцены в кино 

Анастасия Иванова 7 часов назад
Собчак разоблачила секс в кино
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак во время интервью с Юлией Снигирь поговорила с актрисой об откровенных сценах в кино. Телеведущая пожаловалась на фальшь, которую видит на экране. Интервью опубликовано на YouTube-канале Ксении Собчак.
Юлия призналась, что не особо любит сниматься в подобных сценах. Она также добавила, что не считает это частью своей профессии. Снигирь отметила, что с большим бы удовольствием посмотрела понравившийся ей фильм «Текст» без откровенных сцен.
Телеведущая также обсудила с актрисой фрагмент картины «Аритмия». Собчак отметила, что в откровенной сцене она видела абсолютную фальшь. На что Снигирь ответила, что не обращает внимание на такие детали при просмотре.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Юлия Снигирь рассказала о бывшей жене Цыганова.
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