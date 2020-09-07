Собчак разоблачила секс в кино

Ксения Собчак во время интервью с Юлией Снигирь поговорила с актрисой об откровенных сценах в кино. Телеведущая пожаловалась на фальшь, которую видит на экране. Интервью опубликовано на YouTube-канале Ксении Собчак.

Юлия призналась, что не особо любит сниматься в подобных сценах. Она также добавила, что не считает это частью своей профессии. Снигирь отметила, что с большим бы удовольствием посмотрела понравившийся ей фильм «Текст» без откровенных сцен.