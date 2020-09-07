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«Союзмультфильм» выпустит сериал по сценарию Донцовой 

Анастасия Иванова 6 часов назад
«Союзмультфильм» выпустит сериал по Донцовой
Фото: РИА Новости
Премьера мультфильма «Тайны медовой долины», созданного при участии писательницы Дарьи Донцовой, состоится на онлайн-платформе Premier 19 сентября. Об этом сообщила на пресс-конференции ТАСС председатель правления киностудии Юлиана Слащева.
Вот, что о новом проекте рассказала сама Слащева:

«Раньше были попытки делать детективные истории, например, "История одного преступления" Федора Хитрука имеет элементы детектива. В нашем случае это детектив и комедия. Вообще жанр детского детектива, как в книгах, так и в кино в последнее время был незаслуженно забыт. Мы его хотим возрождать».

Как сообщается, мультфильм рассчитан на аудиторию от четырех до шести лет. Он создан с применением технологии, основанной на игровом движке, что позволяет ускорить производственный цикл. Создатели рассказали, что в будущем по мотивам мультсериала планируется выход полнометражного фильма.
Соглашение о сотрудничестве между киностудией и онлайн-платформой было заключено в начале августа.
Ранее «Рамблер» писал о том, что названа лучшая музыка для кино.
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Комментарии 4
Фильмы , История одного преступления , Федор Хитрук , Дарья Донцова
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