«Союзмультфильм» выпустит сериал по Донцовой

Премьера мультфильма «Тайны медовой долины», созданного при участии писательницы Дарьи Донцовой , состоится на онлайн-платформе Premier 19 сентября. Об этом сообщила на пресс-конференции ТАСС председатель правления киностудии Юлиана Слащева.

Вот, что о новом проекте рассказала сама Слащева:

«Раньше были попытки делать детективные истории, например, "История одного преступления" Федора Хитрука имеет элементы детектива. В нашем случае это детектив и комедия. Вообще жанр детского детектива, как в книгах, так и в кино в последнее время был незаслуженно забыт. Мы его хотим возрождать».

Как сообщается, мультфильм рассчитан на аудиторию от четырех до шести лет. Он создан с применением технологии, основанной на игровом движке, что позволяет ускорить производственный цикл. Создатели рассказали, что в будущем по мотивам мультсериала планируется выход полнометражного фильма.

Соглашение о сотрудничестве между киностудией и онлайн-платформой было заключено в начале августа.