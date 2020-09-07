Объяснен успех «Бивиса и Баттхеда» в России 

Мультсериал «Бивис и Баттхед» прижился в России из-за пошлого и непритязательного юмора. Об успехе анимационного проекта рассказывается в опубликованной на YouTube восьмой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.

Отмечается, что шоу стало культовым в стране благодаря молодежи, которой «хотелось противопоставить кислым щам своих родителей что-нибудь вызывающее».

«Бивис и Баттхед» стал одним из самых узнаваемых шоу российского MTV в 1990-х. Мультсериал озвучивал актер Сергей Чонишвили . «Бивиса и Баттхеда» оздал американский актер и продюсер Майк Джадж , он выходил в США с 1993-го по 1997 год.

Восьмая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 7 сентября. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1998 году, громких клипах и музыкальном телевидении.