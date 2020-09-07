Прямой эфир ТВ
Ещё
Далее:
Читайте также:
Прямой эфир ТВ
Ещё

Объяснен успех «Бивиса и Баттхеда» в России 

Lenta.ru 4 часа назад
Объяснен успех «Бивиса и Баттхеда» в России
Фото: Lenta.ru
Мультсериал «Бивис и Баттхед» прижился в России из-за пошлого и непритязательного юмора. Об успехе анимационного проекта рассказывается в опубликованной на YouTube восьмой части документального сериала «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х.
Отмечается, что шоу стало культовым в стране благодаря молодежи, которой «хотелось противопоставить кислым щам своих родителей что-нибудь вызывающее».
«Бивис и Баттхед» стал одним из самых узнаваемых шоу российского MTV в 1990-х. Мультсериал озвучивал актер Сергей Чонишвили. «Бивиса и Баттхеда» оздал американский актер и продюсер Майк Джадж, он выходил в США с 1993-го по 1997 год.
Восьмая часть сериала «Ленты.ру» об истории русской попсы девяностых была опубликована на YouTube-канале интернет-издания 7 сентября. В ней рассказывается о состоянии российской эстрады в 1998 году, громких клипах и музыкальном телевидении.
Видео дня. Почему Рыбникову перестали давать роли
Последние новости
Навального вывели из комы Навального вывели из комы Стало известно о возможном возвращении Суркова в политику из-за Белоруссии Стало известно о возможном возвращении Суркова в политику из-за Белоруссии Курс евро взлетел выше 90 рублей Курс евро взлетел выше 90 рублей
Фильмы , Российские актеры , Майк Джадж , Сергей Чонишвили , Lenta.ru
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живет экс-ведущий программы «Галилео»
Как живет экс-ведущий программы «Галилео»
Российский фильм возглавил американский рейтинг
Российский фильм возглавил американский рейтинг
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
Видео
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
04:05
Джигурду выгнали из студии «Пусть говорят»
ТВ
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
03:26
Почему Лев Прыгунов сдал сына в интернат
Актеры
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
03:17
Как Немоляева и Лазарев помогали сыну в карьере
Актеры
Почему Гафт считал себя бесталанным
44:02
Почему Гафт считал себя бесталанным
Актеры
Почему Раневская под конец жизни осталась одна
04:45
Почему Раневская под конец жизни осталась одна
Актеры
Почему лишили голоса магического кота из «Чародеев»
20:55
Почему лишили голоса магического кота из «Чародеев»
Фильмы
Как Василий Меркурьев стал многодетным отцом
03:29
Как Василий Меркурьев стал многодетным отцом
Актеры
Невинные мультики, которые запретили в разных странах
03:21
Невинные мультики, которые запретили в разных странах
Фильмы
Что стало со звездным сыном Натальи Кустинской
08:18
Что стало со звездным сыном Натальи Кустинской
Актеры
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
02:41
Детали в известных фильмах, которые мало кто заметил
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение