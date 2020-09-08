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Как братья-писатели стали любимцами киношников 

Елена Красовская 11 часов назад
Ролик рассказывает о жизни братьев Вайнеров, которые стали классиками отечественного кино. Аркадий и Георгий Вайнеры не планировали быть писателями, а хотели заниматься юриспруденцией. Однако жизнь преподнесла им сюрприз: со временем братья стали писательским дуэтом, по сценариям которого советские кинематографисты снимали настоящие кинохиты, включая культовый телефильм «Место встречи изменить нельзя» (1979). Что привело Вайнеров в кино, узнайте из видео.
Ранее «Рамблер» назвал фильмы с Хабенским в главной роли под любое настроение.
Фильмы , Видео , Место встречи изменить нельзя , Георгий Вайнер , Аркадий Вайнер
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